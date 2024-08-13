Ahmet Davutoğlu'ndan AK Parti'ye transfer açıklaması! Kendi milletvekilini yalanladı

13 Ağustos 2024 17:14 - Güncelleme : 13 Ağustos 2024 17:17

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'ndan AK Parti talimatı! Tarih belli oldu: Hep birlikte geçeriz

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'ndan AK Parti talimatı! Tarih belli oldu: Hep birlikte geçeriz

Siyaset kulislerinde bir süredir konuşulan Gelecek Partili milletvekillerinin AK Parti'ye geçeceği iddiası, Gelecek Partisi Yönetim Kurulu Üyesi ve Ankara Milletvekili Mustafa Nedim Yamalı'nın açıklamalarıyla kuvvetlendi.

AK Parti'ye tavsiyeleri olduğunu söyleyen Yamalı, karşılıklı konuşma halinde olduklarını belirtip, görüştükleri partiler arasında CHP, İYİ Parti, DEVA Partisi ve Demokrat Parti'nin de olduğunu ifade etmişti.

Söz konusu görüşmelerin tamamının Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun talimatıyla yapıldığının altını çizen Mustafa Nedim Yamalı, "Ahmet Davutoğlu yapılan tüm görüşmelerden haberdar. Her şey genel başkanın bilgisi dahilinde. Görüşmelerimizin çoğu kamuya açık. Genel başkanın iradesi, bilgisi ve onayı olmadan hiçbir şey yapmıyoruz" diye konuşmuştu.

AK Parti'ye transfer kararının Davutoğlu'na bağlı olduğunu belirten Yamalı, "Son kararı Davutoğlu verir. AK Parti’ye geçeceksek Genel Başkanımız Ahmet Davutoğlu ile hep birlikte geçeriz" demişti.

AK PARTİ DE YENİ KATILIMLARI DOĞRULADI

Öte yandan bugün AK Parti'den de Gelecek Partili Yamalı'nın sözlerini doğrular nitelikte bir açıklama geldi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, partiyi büyütmeye devam edeceklerini söyleyip yeni katılacak isimler olduğunu duyurdu. Sayı olarak artma ihtimali bulunduğuna dikkat çeken Dağ, "Belediye başkanlığında 15 veya daha fazla ilçe ve belde belediye başkanı noktasında katılımlar var. Milletvekili olarak 2 var. Bugün içinde bazı görüşmeler var" şeklinde konuştu.

DAVUTOĞLU KENDİ VEKİLİNİ YALANLADI: HİÇBİR YERE GİTMİYORUZ

AK Parti'ye geçecek milletvekillerinin hangi partiden olacağı merak konusu olurken, Gelecek Partisi'nden konuya ilişkin dikkat çeken bir çıkış geldi. İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu ile bir araya geldikten sonra açıklamalarda bulunan Ahmet Davutoğlu, söz konusu iddialara adeta ateş püskürdü.

Mitomanilere ayıracak vakti olmadığını vurgulayan Ahmet Davutoğlu, "Mitomani sürekli yalan söyleyerek karakterini yalana uyarlayan kişi demek. 1 senedir hala aynı yalan haber. Bunların utanması da yok. Hiçbir yere gitmiyoruz yolumuza devam ediyoruz" sözleriyle iddialara noktayı koydu.

AK Parti ile aralarındaki ilişkiyi de açıklayan Davutoğlu, "AK Parti bana hiç de uzak değil. O geniş muhafazakarların tedirginliğini çok iyi görüyorum ve ne gerekiyorsa yaparım. Erdoğan ile ciddi görüş ayrılıklarımız olduğu için yollarımız ayrıldı" dedi.