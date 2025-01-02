Ahmet Davutoğlu'ndan İmralı çıkışı: Gerekirse Abdullah Öcalan'a umut hakkı verilebilir

02 Ocak 2025 09:36 - Güncelleme : 02 Ocak 2025 10:38

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, teröristbaşı Abdullah Öcalan'a umut hakkı verilebileceğini savundu. Ancak bunun için Türkiye lehine gerekli şartların oluşması gerektiğini vurgulayan Ahmet Davutoğlu, aksi bir durumun kamu vicdanını yaralayacağını söyledi. Davutoğlu, AK Parti'ye dönüş iddialarına ilişkin de açıklama yaptı.

Ahmet Davutoğlu'ndan dikkat çeken açıklama! 'Ruh olarak AK Parti'den hiç kopmadım'

Ahmet Davutoğlu'ndan dikkat çeken açıklama! 'Ruh olarak AK Parti'den hiç kopmadım'

Ahmet Davutoğlu: Benim için 'Ortadoğu'nun en tehlikeli adamı' denir

Ahmet Davutoğlu: Benim için 'Ortadoğu'nun en tehlikeli adamı' denir

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu​, gündeme ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Türkiye​ lehine gerekli koşulların oluşması halinde terör örgütü PKK​ elebaşı Abdullah Öcalan'a umut hakkı verilebileceğini kaydeden Ahmet Davutoğlu, AK Parti​'ye dönüş sinyali olarak algılanan sözlerine de açıklık getirdi.

AK PARTİ'YE DÖNÜŞ İDDİALARINA CEVAP

Ahmet Davutoğlu Halk TV'de katıldığı programda yaptığı açıklamada, "AK Parti'den kopmadım" şeklindeki ifadesinde mesajın AK Parti destekçilerine olduğunu söyledi. AK Parti'ye oy veren vatandaşlarla hala arasında bağ olduğunu belirten Davutoğlu, "Ben sizden kopmadım. Parti ilkelerinden koptum. Bu AK Partiye'ye geçme mesajı değil, partiye destek verenlere destek mesajıdır. Buradaki mesaj AK Parti destekçilerinedir" dedi.

Ahmet Davutoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

HTŞ'NİN ARKASINDA KİMİN OLDUĞUNU AÇIKLADI

"Sayın Erdoğan'a gönderdiğim mektup benim devlet görevim. Yine olsa yine yaparım. Türkiye'nin iç barışı için Suriye'de barış olması lazım. Kazanan Türkiye Cumhuriyeti'dir. Suriye'yi Suriye halkı aldı. Bu acil durum hükümeti. Geçiş hükümeti Mart'ta kurulacak. Türkiye'nin şimdilik genel tutumu doğrudur. Heyet Tahrir eş-Şam'ın (HTŞ) arkasında Suriye halkı var.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A SURİYE ÇAĞRISI

Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın harekete doğruydu. Bir istihbarat hareketi görüntüsünü doğru görmem sadece. Başkaları da olmalıydı. Erdoğan Emevi Camii'ne gitmeli.

Suriyeliler geri dönecek. Şartlar olgunlaşırsa yüksek sayıda dönüş bekliyorum. Muhalefetin duruşu çok yanlış oldu. 'Onurlu ve gururlu bir geri dönüş' Esad ile mümkün mü?

ÖCALAN'A UMUT HAKKI TARTIŞMASI

Stratejik bir hamle yapın, devamını getirin. Taktiksel hamlenin sebebi yeni bir anayasa değişikliği ya da Erdoğan'ın yeniden seçilmesinin önünü açmaksa çok yanlış. Öcalan'ı çıkarmayı düşünüyorsanız ve bunu stratejik bir işin içine yerleştiriyorsanız Orta Doğu kaynarken atılacak her adım doğru adımdır.

Gerekirse bu tür adımlar atılabilir. Ama bu adımla Suriye'deki Kürtleri Türkiye'nin etki alanına çekebilecekseniz, Kandil'i bizim için tehdit odağı olmaktan çıkarıp tasfiye edecekseniz, aynı ölçüde Türkiye içinde demokratikleşme paketi devreye sokulursa olabilir. Yoksa kamu vicdanında büyük yaralar açılır. Bir taraftan Öcalan'ı çıkarmaya çalışırken diğer taraftan bütün muhalefeti vatan haini ilan ederseniz kamu vicdanı yaralanır. Bahçeli'nin mesajıyla Erdoğan'ın mesajı arasında çelişkiler var."