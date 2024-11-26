Ahmet Türk Devlet Bahçeli'ye açık kapı bıraktı: Öyle bir talebimiz yok ama ileride görüşebiliriz

26 Kasım 2024 16:51 - Güncelleme : 26 Kasım 2024 17:33

Terör soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin görüşme planına dair açıklama yaptı. Şu an için böyle bir talebi olmadığını söyleyen Türk, buna karşın Bahçeli'nin sözlerini doğrular nitelikte bir açıklama yaparak kapısının açık olduğunu belirtti.

Son dakika | MHP lideri Bahçeli’den bir çağrı daha! 'Sözümüzün arkasındayız' diyerek İmralı ve DEM Parti'ye seslendi

Son dakika | MHP lideri Bahçeli’den bir çağrı daha! 'Sözümüzün arkasındayız' diyerek İmralı ve DEM Parti'ye seslendi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, terör soruşturması kapsamında görevden alınarak yerine kayyım atanan Mardin​ Büyükşehir Belediye Başkanı​ Ahmet Türk’ün ile görüşeceği iddiası siyaset kulislerini hareketlendirdi. Bahçeli'nin açıklamasının ardından gözlerin çevrildiği Ahmet Türk​ bugün Meclis'te, TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder ile görüştü. Görüşmede DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan da yer aldı.

BAHÇELİ'NİN 'İMRALI İLE DEM PARTİ TEMAS KURMALI' ÇIKIŞI

MHP lideri Devlet Bahçeli​'nin "İmralı ile DEM arasında gecikmeksizin derhal bir temas kurulmalı" sözleri hatırlatılarak bu konudaki değerlendirmesi sorulan Türk, şunları söyledi:

"Tabii ki bu ülkenin barışı bizler için çok önemli, çok değerlidir. Barışa katkı sunacak herkesi de canıgönülden destekleriz. Ama bu barışın gerçekten onurlu bir barışa dönüşmesi lazım. Acıların sona erdiği, halkların özgür, eşit olduğu bir ortamın oluşturulması gerektiğini ifade etmek isterim. Bu nedenle yapılacak bütün çalışmalar, gerçekten halklarımızın kardeşliğini esas alan, bütün halkları ortak ve demokratik değerlerde buluşturan bir anlayışla ele alınmalıdır. Barışa ancak bu şekilde gidebiliriz."

"BARIŞA KATKI SUNACAK HER ELİ SIKARIZ"

Barışa ancak barışın önündeki taşları temizleyerek ulaşabileceklerini ifade eden Türk, "Kürt halkının varlığını, kimliğini, kültürünü inkar etmeden, onun bir hak olduğunu içselleştirmişseniz bu meseleyi çözersiniz ama bu içselleştirmemişseniz çözümün de kolay olmadığını ifade etmek isterim" değerlendirmesini yaptı.

Türk, Bahçeli ile görüşüp görüşmeyeceği sorusuna, "Barışa katkı sunacak her eli sıkarız. Bu konuda sıkıntımız yok. Biraz zamana ihtiyaç var, beklemek lazım. Her şey çok flu. Şu anda hesaplanmış bir görüşme yok. İleride olabilir mi, bilemem" karşılığını verdi.

BAHÇELİ'YE 'GÖRÜŞME' CEVABI

Meclis'ten çıkış yaparken Bahçeli ile görüşeceği iddialarına dair bir açıklama daha yapan Ahmet Türk, "Bugün için öyle bir talebimiz yok ama ileride elbette ki görüşebiliriz. Öyle bir talebimiz olmadı. Ama daha sonra görüşebiliriz. Bakalım" ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ: İSTERSE HER ZAMAN GÖRÜŞÜRÜZ

Grup toplantısı çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bahçeli ise, Ahmet Türk ile görüşme sorusunu “Görüşme arzusu olursa her zaman görüşebiliriz” diye cevapladı. Bahçeli açıklamasında şu ifadeleri kullandı: