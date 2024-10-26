AK Parti Adana İl Gençlik Kolları Başkanına bıçaklı saldırı

26 Ekim 2024 13:48 - Güncelleme : 26 Ekim 2024 13:52

AK Parti Adana İl Gençlik Kolları Başkanı Murtaza Önder Yücel trafikte bıçaklı saldırıya uğradı. Adana’da trafikte çıkan tartışmada bir şüphelin saldırısına uğrayan AK Parti Adana Gençlik Kolları Başkanı Murtaza Önder Yücel hemen hastaneye kaldırıldı.

AK Parti​ Adana​ İl Gençlik Kolları Başkanı bir kişiyle trafikte tartışma yaşadı. Merkez Çukurova ilçesine bağlı Karslılar Mahallesi 82066 sokakta dün gece yaşanan olayda AK Parti Adana İl Gençlik Kolları Başkanı, bir şüphelinin bıçaklı saldırısına uğradı. İddiaya göre AK Parti Adana İl Gençlik Kolları Başkanı Murtaza Önder Yücel (25), yoldaki kasis nedeniyle yavaşlayan Metin A.’nın (35) aracına arkadan çarptı.

ŞÜPHELİ KAÇTI

Kaza nedeniyle ikili arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönünce Metin A. Yücel’e bıçakla saldırıp yaraladı. Yücel’in yaralanması üzerine şüpheli kaçtı. Bunun üzerine çevredekiler olayı sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Yücel’i hastaneye kaldırıldı. Yücel’in ameliyata alındığı ve hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi. Olaydan sonra Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada şüphelinin Barış Mahallesinde olduğu tespit edildi.

BİRÇOK SUÇTAN 9 KAYDI VAR

Şüphelinin aracı terk edilmiş halde bulundu. Daha sonra şüphelinin yerini de belirleyen polis şahsı almak için baskın yaptı. Kaçan şüpheli kısa süren kovalama sonrası yakalandı. Ayrıca şüphelinin kasten yaralama ve bir çok suçtan 9 kaydının olduğu öne sürüldü.