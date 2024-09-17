AK Parti Ağrı İl Başkanı Orhan Güngör istifa etti!

17 Eylül 2024 00:30 - Güncelleme : 17 Eylül 2024 00:33

AK Parti Ağrı İl Başkanı Orhan Güngör, görevinden istifa etti. Açıklama yayımlayan Güngör, "Alnımız ak, vicdanımız rahat" dedi.

AK Parti Ağrı İl Başkanı Orhan Güngör, 26 Ocak 2023 tarihinden bu yana yürüttüğü il başkanlığı görevinden istifa ettiğini açıkladı.

"BİZE DÜŞEN CUMHURBAŞKANIMIZI YALNIZ BIRAKMAMAKTIR"

Orhan Güngör, yaptığı yazılı açıklamada, "AK Parti, milletine aşık, geçmişle bağını koparmadan geleceği kurmak için harekete geçmiş, her daim mazlumların feryadını duyup yardıma koşmuş, tarihten aldığı şuurla sadece 2023'ü değil, 2053 ve 2071'i hedef olarak belirlemiş, çalışkan, cesur, özgüvenli, dertli ve fedakar bir liderin öncülüğünde hareketine başlamıştır. Yaklaşık yirmi iki yıllık bir sürede Türkiye'nin geçirdiği dönüşümü görmek herkese nasip olmayacak türden bir ayrıcalıktır. Milletimiz bu dönüşümün farkında olsa da Türkiye'nin bu güçlü halini kabullenemeyenler içte ve dışta Cumhurbaşkanımıza karşı olan tutumlarını sürdürmektedir. Batı'nın ve ülkemiz içindeki uzantılarının Türkiye ve İslam düşmanlığına yönelik tutumları karşısında bize düşen Cumhurbaşkanımızı bu kutlu mücadelesinde yalnız bırakmamaktır” ifadelerini kullandı.

“GÖREV YAPTIĞIM SÜRE BOYUNCA TEMİZ ÇALIŞTIK”

Güngör’ün açıklamasının devamı şöyle:

“Gerçi Cumhurbaşkanımız her daim milletin teveccühünü kazanmıştır. Son yirmi iki yılda gerçekleştirilen atılımlar sayesinde ülkemiz dünyanın en büyüğü olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Ülkemizin kendi imkanlarıyla hayata geçirdiği milli savunma sistemleri, yerli otomobil, Mavi Vatan için verilen mücadeleler milletimizin ve dostlarımızın takdirini kazandığı gibi düşmanlarımızın da korkularını artırmıştır. Eğitim, iletişim, ulaşım, tarım, endüstri ve enerjide gerçekleştirilen devrimler ülkemizin altyapı sorununu çözmüştür. Aile kurumunun korunması, ecdadın mirasına sahip çıkılması, Ayasofya'nın yeniden ihyası gibi manevi dünyamızı da ihmal etmeyen bu kalkınma şüphesiz ki bu yüzyılın Türkiye Yüzyılı olacağını göstermektedir. Türkiye Yüzyılı'nın ilk ve belki de en önemli virajı olan önümüzdeki seçimler için 26.01.2023 tarihinden beri büyük bir heyecanla yürütmekte olduğum AK Parti Ağrı İl Başkanlığı görevinden Genel Merkezimizin takdiri ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın olurları ile görevimi bırakıyorum. Özelikle şunu belirtmek istiyorum görev yaptığım süre boyunca temiz kaldık, temiz çalıştık, kirlenmedik dik durduk kirlenmeye izin vermedik. Alnımız aktır, vicdanımız rahattır. Bütün mesaimizi partimizin başarısı için harcadık. Görev yaptığım süre boyunca bana güvenen ve desteklerini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Teşkilat Başkanımız Sayın Erkan Kandemir'e, Doğu Anadolu Bölge Koordinotörlerimiz Sayın Metin Bulut'a, sayın Mehmet Şükrü Erdinç'e il Koordinotörümüz Sayın Emrullah Gür'e şükranlarımı sunuyorum. Yine bu süreçte desteklerini esirgemeyen milletvekilimiz sayın Ruken Şahin Kilerci'ye, de teşekkürü borç bilirim."