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AK Parti Batman İl Başkanı belli oldu!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: tgrthaber.com
12 Ağustos 2024 23:45 - Güncelleme : 12 Ağustos 2024 23:46
AK Parti Batman İl Başkanı belli oldu!

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensibiyle, Batman İl Başkanlığına Hüseyin Şansi atandı.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Teşkilat Başkanlığınca, Batman İl Başkanlığına Hüseyin Şansi'nin atandığı bildirildi.

AK Parti Batman İl Başkanı belli oldu! - 1. Resim

Başkanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensibiyle, Batman İl Başkanlığına Hüseyin Şansi'nin atandığı belirtildi.

“BAŞARILAR DİLİYORUZ”

Açıklamada, "Bugüne kadar göstermiş olduğu özverili çalışmalarından dolayı Sayın Abdullah Akif Gür'e teşekkür ediyor, yeni görevlendirilen il başkanımıza başarılar diliyoruz." ifadesine yer verildi.

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Kaynak: tgrthaber.com
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