AK Parti Batman İl Başkanı belli oldu!

12 Ağustos 2024 23:45 - Güncelleme : 12 Ağustos 2024 23:46

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Teşkilat Başkanlığınca, Batman İl Başkanlığına Hüseyin Şansi'nin atandığı bildirildi.

Başkanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensibiyle, Batman İl Başkanlığına Hüseyin Şansi'nin atandığı belirtildi.

“BAŞARILAR DİLİYORUZ”

Açıklamada, "Bugüne kadar göstermiş olduğu özverili çalışmalarından dolayı Sayın Abdullah Akif Gür'e teşekkür ediyor, yeni görevlendirilen il başkanımıza başarılar diliyoruz." ifadesine yer verildi.