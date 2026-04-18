AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, diplomasinin kalbinin Antalya'da attığını belirterek Antalya Diplomasi Forumu'nun barışın, adaletin ve dayanışmanın daha fazla pekişmesine katkı sağlayacağını söyledi.

HABERİN ÖZETİ AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan: Türkiye'nin diplomasi gücü mazlum coğrafyalara ferahlık getiriyor AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, Antalya Diplomasi Forumu'nun (ADF) diplomasinin kalbinin attığı yer olduğunu ve barış, adalet ve dayanışmaya katkı sağlayacağını belirtti. Antalya Diplomasi Forumu'na 20'yi aşkın devlet ve hükümet başkanı katılıyor. Forumda küresel sistemin aksaklıkları ve küresel adaletsizliğin tüm sorunları insanlık için konuşuluyor. AK Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde dış politikada insanlığa, adalete ve mazlum coğrafyaların haklarına dayalı onurlu bir duruş sergiliyor. Erdoğan, küresel sistemin arızalarına ve adaletsiz düzene yönelik itirazlarını dile getirerek 'Dünya beşten büyüktür' ve 'Daha adil bir dünya mümkündür' demiştir. Türkiye'nin ortaya koyduğu diplomasi gücünün mazlum coğrafyalarda ferahlık sağladığına inanılıyor.

"KÜRESEL ADALETSİZLİĞİN TÜM SORUNLARI BURADA KONUŞULUYOR"

İnan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde "Antalya Diplomasi Forumu'nun (ADF) en güzel şehirlerden Antalya'da düzenlenmesinin önemine değinerek şu ifadeleri kullandı:

"Gerçekten 20'yi aşkın devlet başkanını, hükümet başkanını ülkemizde ağırlamaktan çok büyük memnuniyet duyuyoruz. Programı başından sonuna kadar büyük bir ev sahipliğiyle ve büyük bir titizlikle gerçekleştiren Dışişleri Bakanlığımıza gerçekten çok teşekkür ediyoruz.

Antalya'da diplomasinin kalbi atıyor. Yaklaşık 2 gündür gerçekten küresel sistemin aksaklıkları, arızaları ve küresel adaletsizliğin tüm sorunları bugün burada, Antalya'da insanlık için konuşuluyor. Bu da Türkiye'nin kolaylaştırıcılığında. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dünya liderliğinde, küresel liderliğinde, ev sahipliğinde gerçekleşiyor."

"EN BÜYÜK İLERLEME CUMHURBAŞKANI'MIZ LİDERLİĞİNDE YÜRÜTÜLEN ONURLU DIŞ POLİTİKA"

AK Parti olarak 14 Ağustos'ta 25. senelerini kutlayacaklarını belirten İnan, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan liderliğinde, AK Parti'nin her alanda büyük hizmetler yaptığını vurgulayarak "Ama en büyük kurumsallık, en büyük ilerleme ve en büyük gelişme alanlarından bir tanesi de dış politikadaki insanlığa, adalete dayalı ve mazlum coğrafyaların haklarına dayalı, onurlu bir dış politikayı Cumhurbaşkanı'mız Erdoğan liderliğinde Türkiye 25 senedir başarıyla sürdürüyor." diye konuştu.

İnan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünyanın en kıdemli liderlerinden, en iyi politikacılarından biri olduğunu söyledi.

"TÜRKİYE'NİN DİPLOMASİ GÜCÜ MAZLUM COĞRAFYALARA FERAHLIK"

Küresel sistemin arızalarına, dünyadaki tüm adaletsiz düzene yönelik en ciddi itirazları Erdoğan'ın dile getirdiğine dikkati çeken İnan, şunları kaydetti:

"One minute haykırışından sonra 'Dünya beşten büyüktür.' ve 'Daha adil bir dünya mümkündür.' diyerek bugün dünyanın içinde bulunduğu sıkıntıların kaynağına ve küresel sistemin arızalarına bizim liderimiz her zaman dikkat çekip itirazlarını dile getirdi.

Bugün inşallah Türkiye'nin ortaya koyduğu bu insanlık dolu diplomasi gücü, birçok alanda mazlum coğrafyalarda büyük bir ferahlık da ortaya koyuyor. İnşallah barışın, adaletin ve dayanışmanın daha fazla pekişmesi için Antalya Diplomasi Forumu'nun sonuçlarının çok yoğun fayda getireceğine inanıyorum."