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Politika
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
11.10.2026
saat ikonu 00:25
|
GÜNCELLEME:
11.10.2026
saat ikonu 01:13

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan'dan Özgür Özel çağrısı: Benzin istasyonlarından uzak tutun

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Yeni Parti lideri Özgür Özel için akaryakıt istasyonu sahiplerine ilginç bir çağrıda bulundu. İnan, rüşvet iddialarına atıfta bulunarak "Özgür Özel ve şürekasını benzin istasyonlarından uzak tutsunlar." dedi.

Avatar
Editor
 Selahattin Demirel
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
11.10.2026
saat ikonu 00:25
|
GÜNCELLEME:
11.10.2026
saat ikonu 01:13

Genel Sekreteri ve Milletvekili , AK Parti İl Başkanlığınca İl Halk Kütüphanesi Konferans Salonu'nda düzenlenen İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılan İnan, burada yaptığı konuşmada gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

HABERİN ÖZETİ

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan'dan Özgür Özel çağrısı: Benzin istasyonlarından uzak tutun

Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.
AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, Manisa İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada gündeme ilişkin açıklamalarda bulunarak CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik sert eleştirilerde bulundu.
İnan, AK Parti'nin şaibeli durumları barındırmadığını, partililerini kirli iftiralara kurban etmeyeceklerini ve sorumluların hukuk önünde hesap vereceğini söyledi.
İftiralarla pazartesiden itibaren hukuk önünde, siyasal zeminde ve meydanlarda 11 milyon üyeyle mücadele edeceklerini belirtti.
Muhittin Böcek meselesine değinen İnan, Manisa'daki benzin istasyonu esnafına seslenerek Özgür Özel ve arkadaşlarını istasyonlardan uzak tutmaları çağrısında bulundu.
Narkotik operasyonlarında yakalanan uyuşturucu satıcılarının WhatsApp mesajlarında Özgür Özel ile yazışmalarının çıktığını iddia etti.
Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.

İnan, partisinin bünyesinde şaibeli durumları barındırmadığını belirterek AK Parti davasına gönül vermiş arkadaşlarını kirli iftiralara ve sosyal medya operasyonlarına kurban etmeyeceklerini, sorumluların hukuk önünde hesap vereceğini dile getirdi.

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan'dan Özgür Özel çağrısı: Benzin istasyonlarından uzak tutun

"İFTİRALARI HUKUK ÖNÜNDE VE MEYDANLARDA EZİP GEÇECEĞİZ"

Teşkilatların kararlılıkla mücadeleye devam edeceğini kaydeden İnan, şunları söyledi:

"En üst düzeyde topyekun bu iftiracıları, yalancıları, haysiyetimize dil uzatan bu alçakları pazartesiden itibaren hem hukuk önünde hem siyasal zeminde hem de tüm meydanlarda AK Parti'nin 11 milyon üyesiyle bu iftiraları ezip geçeceğiz. AK Parti 'Gezici çapulcuları' da FETÖ'cü alçakları da tarihe gömdü. Siz bize ufak gelirsiniz, siz bize vız gelir tırıs gidersiniz. O nedenle nasıl 25 sene boyunca çarpışa çarpışa geldiysek sizi de bu iftiralarınızı da ezip geçmeyi çok iyi biliriz."

"ÖZGÜR ÖZEL VE ŞÜREKASINI BENZİN İSTASYONLARINIZDAN UZAK TUTUN"

CHP Genel Başkanı 'e yönelik eleştirilerde bulunan İnan, Manisa'daki akaryakıt istasyonu işletmecilerine seslenerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Muhittin Böcek meselesinde, bu Sayın Özgür Özel, Manisa'da bir benzin istasyonunda almış olduğu rüşvetten bahsediyorlar. Ben buradan Manisa'da benzin istasyonu olan esnaflarımızı da uyarmak istiyorum. Manisa'da Özgür Özel ve şürekasını benzin istasyonlarından uzak tutsunlar. Rüşvet çarklarının lokasyonu olmasın. Her an Sayın Özgür Özel ve arkadaşları çünkü benzin istasyonları, o kirli rüşvet lokasyonu, belli başlı çantaların teslim edildiği adres olarak görüyorlar. Özgür Özel ve arkadaşlarını uzak tutsunlar."

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan'dan Özgür Özel çağrısı: Benzin istasyonlarından uzak tutun

"UYUŞTURUCU SATICILARININ ÖZGÜR ÖZEL'LE MESAJLARI ÇIKIYOR"

Uyuşturucuyla mücadele operasyonlarına değinen ve iddialarını sürdüren İnan, "Adalet Bakanımız uyuşturucuyla mücadele ediyor. Narkotik operasyonları yapıyor. Yakalananların WhatsApp mesajlarında Sayın Özgür Özel'le bu uyuşturucu satıcıların mesajları çıkıyor. O nedenle Sayın Özgür Özel, biz senin hangi soyguncuların, hangi rüşvetçilerin temsilcisi olduğunu çok ama çok iyi biliyoruz." ifadelerini kullandı.

 

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#izmir
#manisa
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#Özgür Özel
#Eyyüp Kadir İnan
#Politika
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