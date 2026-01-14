Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Politika
Avatar
Editor
 | Murat Makas

AK Parti Genel Sekreteri İnan’dan Ali Mahir Başarır’a tepki

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın açıklamalarına tepki gösterdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
AK Parti Genel Sekreteri İnan’dan Ali Mahir Başarır’a tepki
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
14.01.2026
saat ikonu 12:14
|
GÜNCELLEME:
14.01.2026
saat ikonu 12:14

Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Grup Başkanvekili ’ın açıklamalarına ilişkin yazılı bir değerlendirme yaptı.

İnan, açıklamasında Ali Mahir Başarır’ın siyasi kariyerini liyakatle değil, “çantacılık” anlayışıyla inşa ettiğini savunarak, bu durumun Mersin’de ve CHP kamuoyunda bilindiğini ifade etti.

İMAMOĞLU VE ÖZEL İLE KURULAN İLİŞKİLER

Başarır’ın bugün CHP Grup Başkanvekili sıfatını taşımasının bir siyasi başarı olmadığını belirten İnan, bu durumun Ekrem İmamoğlu ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile kurulan ilişkilerin bir sonucu olduğunu ileri sürdü.

İnan açıklamasında, Ali Mahir Başarır’ı muhatap almalarının şahsına duyulan bir saygıdan değil, işgal ettiği makamın kurumsal ağırlığına duyulan hürmetten kaynaklandığını vurguladı. Başarır’ın siyasi ağırlığının ve ederin kendi nezlerinde belli olduğunu kaydetti.

MECLİS SEVİYESİNİ DÜŞÜRDÜ

Gazi çatısı altında kullanılan dili de eleştiren İnan, milletin oylarıyla seçilmiş milletvekillerine yönelik “köpek” benzetmesi ve “soytarı” gibi ifadelerin kabul edilemez olduğunu belirterek, bu söylemlerin Meclis’in seviyesini düşürdüğünü ifade etti.

AK Parti Grubu olarak bu tür ifadeleri reddettiklerini belirten İnan, Ali Mahir Başarır’ın kullandığı dile dikkat etmesi gerektiğini vurguladı.

ALİ MAHİR BAŞARIR'A SERT TEPKİ

İnan, aksi halde söz konusu tutumlara siyasetin ve hukukun meşru zemini içinde en sert şekilde karşılık verileceğini ifade ederek açıklamasını tamamladı. Açıklamanın tamamı bu şekilde:

Ali Mahir Başarır; siyasi kariyerini liyakat değil, 'çantacılık' üzerine inşa etmiş birisidir. Bu şahsın nasıl bir 'çantacı' olduğunu, hangi karanlık ilişkiler ağını yöneterek o koltuklara tırmandığını Mersin ve CHP kamuoyu gayet iyi bilmektedir.

Bugün CHP Grup Başkanvekili sıfatını taşıması da onun siyasi başarısı değil; Ekrem İmamoğlu’nun haram parası ve iradesi rehin alınmış Özgür Özel ile sıradışı ilişkilerinin diyet borcunun bir sonucudur.

AK Parti Genel Sekreteri İnan’dan Ali Mahir Başarır’a tepki

Bu şahsı muhatap alıyorsak; şahsına duyduğumuz saygıdan değil, maalesef işgal ettiği ve kirlettiği o makamın kurumsal ağırlığına olan hürmetimizdendir. Yoksa siyasi sıkletin ve ederin bizim nezdimizde bellidir. Şunu aklına iyi yazmalı! Gazi Meclis'in çatısı altında kimse 'değneksiz köyde' dolaştığını sanmasın. Milletin oylarıyla seçilmiş vekillerimize 'köpek' benzetmesi ve 'soytarı' gibi galiz ve aşağılık ifadelerle saldırmak, bu zatın haddini de boyunu da aşar!

AK Parti Grubu olarak; bu şahsın hadsiz, Meclis'in seviyesini düşüren alçaklıklarına asla prim vermeyiz!
O hadsiz diline hakim olacak. Aksi takdirde; ona o haddini siyasetin ve hukukun diliyle en sert şekilde bildireceğimizden kimsenin şüphesi olmasın!”

https://x.com/eyupkadirinan/status/2011174613154513237?s=20

ETİKETLER
#chp
#ak parti
#meclis
#ali mahir başarır
#Siyasi Tartışma
#Eyyüp Kadir İnan
#Kelime Kıtlığı
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.