Editor
Editor
 Ümit Buget

AK Parti Genel Sekreteri Kadir İnan: İstanbul’da elbet sandık başına gideceğiz

AK Parti Genel Sekreteri İnan, CHP’ye İstanbul adaylığı üzerinden yüklendi. İnan, "Ha madem İstanbul’da seçimler yenilensin. O gün de gelecek. İstanbul’da elbet sandık başına gideceğiz. Elbet hesaplaşacağız. Elbette senin Silivri’deki adayın millete hesap verecek" dedi.

AK Parti Genel Sekreteri Kadir İnan: İstanbul’da elbet sandık başına gideceğiz
AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Şanlıurfa İl Danışma Meclisi Toplantısı’nda yaptığı konuşmada hem dış politika hem iç siyaset başlıklarında değerlendirmelerde bulundu.

Teşkilat vurgusuyla konuşmasına başlayan İnan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını ileterek, “Şanlıurfa demek Recep Tayyip Erdoğan demektir, Şanlıurfa demek AK Parti demektir” ifadelerini kullandı.

'İSTANBUL ADAYLIĞI TEPKİSİ: “DÜNE KADAR CUMHURBAŞKANI ADAYIYDI, BUGÜN İSTANBUL ADAYI'

İnan, konuşmasının en önemli bölümünü CHP’nin İstanbul’daki adaylık sürecine ayırdı.

CHP yönetiminin tutarsız davrandığını söyleyen İnan, şu ifadeleri kullandı:

“Tüm İstanbul, Tüm Şanlıurfa tüm İzmir, Silivri’deki zatın yaptıklarına en yakından şahit oldu. Her şey açık her şey net. Kimsede bir soru işareti yok. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de artık Silivri’dekinin savunulacak bir tarafı kalmadığını gördü. Biliyorsunuz önce bunu Cumhurbaşkanı adayı olarak ilan etti, duyurdu. Şimdi çark etti. Geri tepti. Gördü ki bu iddialar ortadayken nasıl aday yapacağım? Artık ne diyor İstanbul adayımız. E hani Cumhurbaşkanı adayındı. Yarın da Beylikdüzü adayınız olsun. Özgür Özel de artık onu savunmaktan vazgeçti. Ha madem İstanbul’da seçimler yenilensin. O gün de gelecek. İstanbul’da elbet sandık başına gideceğiz. Elbet hesaplaşacağız. Elbette senin Silivri’deki adayın millete hesap verecek. Silivri’de yolsuzluğun kitabını yazmış o şahıs, kimlik bilgilerini, verilerini çaldığı, çalıp casuslara sattığı İstanbullulara bir gün zaten hesabını verecek. Sabırlı ol o gün gelecek.”

İstanbul’da yeniden sandığın önlerine geleceğini belirten İnan, “Biz bu CHP’ye yıllarca ne diyorduk? 3 şey: Çöp, Çamur, Çukur. Ama artık yeni üç özellikleri daha var. Hırsızlık, Rüşvet ve Yolsuzluk!” dedi.

AK Parti Genel Sekreteri Kadir İnan: İstanbul’da elbet sandık başına gideceğiz

'KATİLE SUSANLAR BUGÜN MASADAKİ MUHATABA SALDIRIYOR'

Suriye meselesinde muhalefetin çifte standart uyguladığını söyleyen İnan, Esad rejimi dönemindeki zulümlere sessiz kalanların bugün tüm dünya tarafından itibar edilen yeni yönetimi hedef aldığını söyledi.

“Yıllarca çocukları varil bombalarıyla öldüren, kimyasal silah kullanan, Sednaya Hapishanesi’nde insanlara işkence eden Esed rejimine tek kelime edemeyenler bugün çıkıp Şara’ya saldırıyorlar. Peki gerçek ne? Şara bugün sahada değil masada muhatap alınan bir aktördür. Şara demokratik tüm devrimleri Suriye’de atan bir devlet başkanıdır. Esed kaçarken Esed’le görüş diyenlerin Dünyanın diplomasi merkezlerinde el sıkılan, dinlenen, muhatap alınan şara’ya saldırmak nasıl bir aymazlıktır. Akıl işi değil. Şimdi Soruyorum: Dün eli kanlı Esed’e susanlar, bugün Şara’ya neden saldırıyor? Sizi ne rahatsız etti? Esed’in zulmünün bitmesi mi? Mazlumların nefes alması mı? Türkiye’nin bölgede sözünün geçmesi mi? Sedyana işkencelerinin sona ermesi mi? Bu, çifte standarttır. Bu, vicdansızlıktır. Dün katile susup, bugün muhataba saldırmak ahlaki de değildir insani de değildir.

“TOPLUMSAL BARIŞ KONFERANSI” ELEŞTİRİSİ: “BARIŞ DEVLETE SALDIRARAK KURULMAZ”

CHP’nin son dönemde düzenlediği “Toplumsal Barış” temalı toplantılara da tepki gösteren İnan, bu girişimlerin barışa değil ayrışmaya hizmet ettiğini savundu.

“Son günlerde “toplumsal barış” adı altında CHP tarafından düzenlenen konferanslar, toplantılar, bildiriler görüyoruz. Şunu çok net söyleyeyim: Toplumsal barış; devleti hedef alarak kurulmaz. Milleti suçlayarak kurulmaz. Şiddetin dilini meşrulaştırarak kurulmaz. Toplumsal barış; aynı sofraya oturanların, aynı ezanı dinleyenlerin, aynı kaderi paylaşanların birbirini anlamasıyla olur. Ama siz ne yapıyorsunuz? Düzen bozan ne kadar yapı varsa onların diliyle konuşuyorsunuz. Bu yaptığınız toplumsal barış değil, en iyi yaptığınız iş olarak toplumu daha da ayrıştırmaktır.

'BU ÜLKEYİ DÖNÜŞTÜREN PARTİ OLDUK'

Konuşmasında teşkilatlara da seslenen İnan, AK Parti kadrolarının sadece siyasi değil dönüştürücü bir hareketin temsilcisi olduğunu belirtti.

“Tarih, sadece büyük olayların değil; aynı zamanda küçük, görünmez fedakarlıkların ve direnişlerin toplamıdır. İşte bizim teşkilatlarımız böyle bir tarihin yazarıdır. Bizim teşkilatlarımız fedakardır, cefakardır. Kendi boğazından kestiğiyle, çoluğunun çocuğunun rızkından ayırdığı vakitle bu çalışmaları sürdürür. Ancak teşkilatımızı sadece "fedakar" ve "sabırlı" olarak tanımlamak yetmez. Bizim teşkilatlarımızın çok daha büyük bir özelliği var: Bizim teşkilatlarımız "Dönüştürücü" bir teşkilattır! Biz bu ülkede sadece pankart asmadık, sadece seçim kazanmadık. Biz bu mücadeleyle, bu kararlılıkla, bu ülkeyi dönüştüren bir parti olduk.

İNAN'DAN 2028 MESAJI

İnan, konuşmasını 2028 seçimlerine yönelik hedefle tamamladı:

“Bir düşünün. 2023 seçimlerini kazanamasaydık, bugün Türkiye nerede olurdu? Hamdolsun; başımızda Recep Tayyip Erdoğan var. 21. yüzyılın sarsılmaz lideri var. Biz daha çok çalışacağız. Daha çok koşturacağız. Bu davayı büyüteceğiz. Ve buradan ilan ediyorum: 2028’de Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimlerini yüzde 50’nin çok çok üzerinde bir oyla kazanacağız. Türkiye Yüzyılı’nı inşa edeceğiz. Evlatlarımıza güçlü, müreffeh bir Türkiye bırakacağız. Rabbim birliğimizi daim eylesin. Rabbim Urfa’nın bereketini üzerimizden eksik etmesin.

