AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'den sürpriz karar! Görevi bırakıyor

22 Aralık 2024 19:14 - Güncelleme : 22 Aralık 2024 19:29

Son dakika haberine göre AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, görevini bırakma kararı aldı. AK Parti 8 Şubat'ta kongreye gidiyor. Kabaktepe adaylık seçimlerinde yer almayacağını ilan etti. İşte detaylar...

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AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla görevini bırakacağını duyurdu. Kabaktepe, 8 Şubat 2025 tarihinde düzenlenecek olan 8. Olağan İl Kongresi'nde yeniden aday olmayacağını belirtti. Kabaktepe, açıklamasında İstanbul teşkilatıyla birlikte yürüttükleri çalışmalara ve elde ettikleri başarılara vurgu yaparken, bu kararını "bir bayrak değişimi" olarak değerlendirdi.

Kabaktepe gelişmeyi böyle duyurdu:

"AK Parti’miz, değişimin, dinamizmin ve devinimin adresi olmaya; Türkiye Yüzyılı’nı inşa edecek kadroları kurmaya bu kongre sürecinde de devam ediyor. 8 Şubat’ta gerçekleştireceğimiz 8. Olağan İl Kongremizde İstanbul İl Başkanlığına aday olmayacağım. Yeni dönemde seçilecek başkanımızı şimdiden tebrik ederim. Her zaman ve her yerde Cumhurbaşkanımızın yanında, partimizin hizmetinde olmaya devam edeceğim. Durmak yok, yola devam…"