AK Parti komisyonu ilan etti: Sosyal medyada yaş sınırlaması gündemde tutulacak

10 Aralık 2024 21:01 - Güncelleme : 10 Aralık 2024 21:04

AK Partili Radiye Sezer Katırcıoğlu, sosyal medya kullanımında yaş sınırının gündemlerinde kalmaya devam edeceğini söyledi. Çocukların dijitalde korunması için yapılacak çalışmaları vurguladı.

Bakan Uraloğlu'ndan sosyal medyaya yasak açıklaması: Yaş sınırı geliyor mu? Roblox ve Discord için son durum...

Bakan Uraloğlu'ndan sosyal medyaya yasak açıklaması: Yaş sınırı geliyor mu? Roblox ve Discord için son durum...

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Çocuk Hakları Alt Komisyonu, AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu başkanlığında toplandı. "Dijital Mecralarda Çocuklarımızı Bekleyen Tehdit ve Riskler" konulu toplantıda, çocukları dijital tehditlerden koruma amacıyla sosyal medya kullanımına yaş sınırlaması getirilmesi, ulusal güvenli internet ağı oluşturulması ve dijital medya okuryazarlığı dersinin Milli Eğitim müfredatına eklenmesi gibi önlemler ele alındı.

Katırcıoğlu, dijital mecraların kontrolsüz büyümesinin çocuklar üzerinde ciddi tehdit oluşturduğunu vurguladı. Çocuğa yönelik istismar, dijital bağımlılık, siber zorbalık ve terör örgütlerinin faaliyetlerine karşı kapsamlı tedbirler alınması gerektiğini ifade etti. Komisyon, dünya örneklerini yerinde incelemeyi ve çocukları koruma amaçlı politikaları geliştirmeyi hedefliyor.

Toplantıda, uzmanlar tarafından çocukların dijital platformlarda karşılaştığı tehlikeler ve bu alanlarda geliştirilen denetim mekanizmalarına dair sunumlar yapıldı. Komisyon, çocukların ahlak, güvenlik ve değerlerini koruma hedefiyle yapıcı eleştiri ve önerilere açık olduklarını belirtti.