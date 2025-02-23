AK Parti kongresinde listeye girmeyenler için yeni iddia! İşte bakanlık için adı geçenler

AK Parti'nin 8. Olağan Büyük Kongresi sonrası siyaset kulisleri hareketlendi, yönetimdeki değişikliklerin ardından bakanlık için yeni isimler konuşulmaya başladı. Kamuoyu Araştırmacısı Mehmet Ali Kulat, bazı önemli isimlerin kabinede veya bakan yardımcılığı görevinde değerlendirilebileceğini öne sürdü. Kulislerde, son dakikada listeye girmeyen bazı isimlerin Erdoğan’ın özel tasarrufuyla farklı görevlere getirileceği iddiaları gündeme geldi.

AK Parti'nin 8. Olağan Büyük Kongresi’nde yönetim kadrosunda yapılan değişiklikler, siyaset kulislerinde yeni tartışmaları beraberinde getirdi. Kamuoyu Araştırmacısı Mehmet Ali Kulat, TGRT Haber’de katıldığı Gündem Özel programında, bazı isimlerin bakan ya da bakan yardımcısı olarak değerlendirilebileceğini öne sürdü.

Kulat, kongre öncesinde kendisine gelen bazı isimleri paylaştığını ancak son dakikada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni isimlere alan açmak için tasarrufta bulunduğunu belirtti. Kulislerde konuşulanlara göre, MKYK listesine girmeyen bazı isimlerin bakanlık ya da bakan yardımcılığı için düşünüldüğü ifade ediliyor.

HANGİ İSİMLER BAKANLIK İÇİN KONUŞULUYOR?

Siyaset kulislerinde konuşulan iddialara göre, Mahir Ünal, Hamza Dağ ve Vedat Demiröz’ün bakan ya da bakan yardımcısı olarak değerlendirilme ihtimali yüksek. Mehmet Ali Kulat, bu isimlerin önemli görevlerde değerlendirilebileceğini belirterek, "Bülent Turan ismi de bakanlık için düşünülebilir" ifadelerini kullandı.

TBMM’DE ÇOĞUNLUĞU ARTIRMA HAMLESİ

Kulat, AK Parti’nin TBMM’deki çoğunluğu koruma ve artırma hedefinde olduğunu belirterek, yeni isimlerin MKYK’da yer almasının bu açıdan önemli olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın anayasa değişikliği için TBMM’de avantaj elde etmek istediği iddiasını da dile getirdi.

SALİM ENSARİOĞLU'NA YENİ SÜREÇTE ÖZEL GÖREV

Kongrede MYK veya MKYK’da yer almayan Salim Ensarioğlu ismi de dikkat çekiyor. Eski devlet adamı olan Ensarioğlu’nun, özellikle terörsüz çözüm sürecinde bölgede karşılığı olduğu ve özel bir görevle değerlendirilebileceğiönesürülüyor.

