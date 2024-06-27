AK Parti Mardin İl Başkanı Vahap Alma istifa etti: Partide değişim rüzgarı sürüyor!

27 Haziran 2024 18:11 - Güncelleme : 27 Haziran 2024 18:12

AK Parti'de yerel seçimler sonrası değişim rüzgarı il başkanlıklarında sürüyor. İl başkanlığı yönetimlerinde görev değişiklikleri devam ediyor.

AK Parti Mardin İl Başkanı Vahap Alma parti binasında yaptığı açıklamasında 13 Mart 2023'ten bu yana sürdürdüğü görevinden affını istediğini "Cumhurbaşkanımızın ve Genel Merkezimizin elini rahatlatmak amacıyla görevden af talebim, yapılan istişare ve değerlendirmeler sonucunda kabul edildi." sözleriyle duyurdu.

1,5 AY ÖNCE AF TALEBİNİ İLETTİ

Bu süre zarfında partililerle birçok zorluğun üstesinden gelerek başarılı işlere imza attıklarını belirten Alma, her alanda Mardin'in daha da kalkınmasına yönelik çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

Yaklaşık 1,5 ay önce görevden af talebini AK Parti Genel Merkezi'ne ilettiğini dile getiren Alma, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın ve Genel Merkezimizin elini rahatlatmak amacıyla görevden af talebim, yapılan istişare ve değerlendirmeler sonucunda kabul edildi. Hiçbir zaman şova ve gösterişe kaçmadan sadece işini layıkıyla yerine getirmeye çalışan bu kardeşinize hakkınızı lütfen helal edin. Her birinizle ayrı ayrı hukukumuz, güzel günlerimiz oldu. Ben sizden razıyım Allah da sizden razı olsun. Unutulmamalı ki bu ne bir başlangıçtır ne de sondur. Tekrar bize hangi görev verilirse verilsin, bizden istenen ne olursa olsun liderimizin ve partimizin emrinde olarak hazır bekliyoruz."

Alma, İl Başkanlığı görevini vekaleten Hikmet Bülent Gözü'nün yürüteceğini sözlerine ekledi.

Hikmet Bülent Gözü de Alma'ya hizmetleri için teşekkür etti.