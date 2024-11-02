AK Parti Milletvekili Halil Uluay kalp krizi geçirdi

02 Kasım 2024 14:19 - Güncelleme : 02 Kasım 2024 14:20

AK Parti Kastamonu Milletvekili Uluay dün akşam saatlerinde kalp krizi geçirdi. Kaldırıldığı hastanede anjiyo yapılan Uluay'ın yoğun bakım servisinde tedavisinin devam ettiği bildirildi.

AK Parti​ Kastamonu​ Milletvekili Halil Uluay'dan üzen haber geldi. Akşam saatlerinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Uluay'ın kalp krizi​ geçirdiği öğrenildi. AK Partili vekilin sağlık durumuyla ilgili ayrıntılar belli oldu.

APAR TOPAR HASTANEYE KALDIRILDI

AK Parti Kastamonu Milletvekili Halil Uluay, dün akşam göğsünde hissettiği ağrı sebebiyle apar topar Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Uluay, acil serviste gerçekleştirilen tetkiklerin ardından anjiyoya alındı. Uluay'ın tıkalı olan bir damarı operasyonla açıldı.

SAĞLIK DURUMU BELLİ OLDU

Koroner yoğun bakıma alınan ve tedavisine burada devam edilen Uluay'ın sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

BAKAN YUMAKLI'DAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Öte yandan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bir dizi programa katılmak üzere gittiği Kastamonu'da yaptığı açıklamada, dün akşam saatlerinde kalp krizi geçiren AK Parti Kastamonu Milletvekili Halil Uluay'a ‘geçmiş olsun' dileklerini iletti.

HALİL ULUAY KİMDİR?

Halil Uluay 20 Mart 1975 tarihinde Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde dünyaya geldi. Lisans eğitimini İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladı. Siyasete 2004 yılında AK Parti ile giriş yapan Halil Uluay, AK Parti Kastamonu İl Genel Meclis Üyesi seçildi. 2006-2018 yılları arasında Kastamonu Barosu Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı.

2004-2014 yılları arasında iki dönem AK Parti Kastamonu İl Genel Meclis Üyeliği görevini üstlenen Halil Uluay, 2015-2017 yılları arasında AK Parti Kastamonu İl Başkanlığı yaptı. 2018 seçimlerde AK Parti'den milletvekili aday adayı oldu. 2023 yılında Kastamonu'dan 28. dönem milletvekili seçildi. Halil Uluay, evli ve 3 çocuk babasıdır.