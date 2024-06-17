Tgrt Haber
Haberler>Politika>AK Parti milletvekili Mustafa Varank hacı oldu

AK Parti milletvekili Mustafa Varank hacı oldu

Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
17 Haziran 2024 23:11 - Güncelleme : 17 Haziran 2024 23:11
AK Parti milletvekili Mustafa Varank hacı oldu

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, hac vazifesini yerine getirirken Mekke'de görüntülendi.

 Dünyanın dört bir yanından Suudi Arabistan’ın Mekke kentindeki kutsal topraklara gelen Müslümanlar, hac vazifesini yerine getiriyor. Eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank da sevenleri tarafından ibadetini yaparken görüntülendi. 

AK Parti milletvekili Mustafa Varank hacı oldu - 1. Resim

Kaynak: tgrthaber.com
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...