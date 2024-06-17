AK Parti milletvekili Mustafa Varank hacı oldu

17 Haziran 2024 23:11 - Güncelleme : 17 Haziran 2024 23:11

Dünyanın dört bir yanından Suudi Arabistan’ın Mekke kentindeki kutsal topraklara gelen Müslümanlar, hac vazifesini yerine getiriyor. Eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank da sevenleri tarafından ibadetini yaparken görüntülendi.