AK Parti MKYK Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
22 May 2024 14:40 - Güncelleme : 22 May 2024 14:43
AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı.
Parti genel merkezindeki toplantı, saat 14.30'da başladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası İyilik Ödülleri Töreni'ne de katılacak. Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki program saat 19.00'da başlayacak.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı