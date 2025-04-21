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 | Onur Kaya

AK Parti MKYK toplandı: Ömer Çelik açıklama yapıyor

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bir araya geldi. Görüşmede kritik konu başlıkları masaya yatırıldı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik toplantının ardından açıklamalarda bulunuyor.

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AK Parti MKYK toplandı: Ömer Çelik açıklama yapıyor
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
21.04.2025
saat ikonu 17:13
|
GÜNCELLEME:
21.04.2025
saat ikonu 18:11

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. AK Parti Konferans Salonu'nda 16.40'da başlayan toplantı yaklaşık bir saat sürdü.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik kameraların karşısına geçerek toplantıda alınan kararlara ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Satır başları şu şekilde:

- Papa'nın son mesajı Gazze idi. "Sivillerin hedef alınmasına sessiz kalamayız" demişti. Bütün Hristiyanlara Katolik alemine baş sağlığı dileklerimizi iletiyoruz.

- Sırrı Süreyya Önder'in geçirdiği rahatsızlıktan dolayı üzgünüz. Biz Sırrı bayi uzun zamandır tanırız. Hastaneye gelenler de bu çoğulculuğu sahiplenmeyi gösterdiler. 'Terörsüz Türkiye' sürecini güçlü şekilde takdir edildi, tutumunun nasıl takdir edildiği, iz bıraktığı ve sağlığına kavuşmasıyla devam etmesinin arzulandığı görüldü. Bazen görüşmelerimizde sağlık sorunu gündeme gelindi. "Şu izin sonucunu görelim, sağlığımıza daha çok asılırız" derdi. İnşallah sağlığına kavuşacak. Hastanede ne kadar ilgilendiklerini görüyoruz. Ehil ellerde. Bu vesileyle kötü çirkin yaklaşımlar oldu, bunların üzerinde durmaya gerek yok.

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