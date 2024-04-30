AK Parti MYK kritik gündemle toplanıyor... Gözler Erdoğan'da

30 Nisan 2024 06:20 - Güncelleme : 30 Nisan 2024 06:20

AK Parti'de kritik gün geldi çattı. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), partinin Ankara'nın Çankaya ilçesindeki genel merkezinde bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor.

Saat 14'te başlaması beklenen toplantıda, gündemdeki iç ve dış gelişmeler değerlendirilecek. Bunun yanında 31 Mart'ta düzenlenen son yerel seçimde elde edilen sonuç da masaya yatırılacak.

ÇELİK AÇIKLAMA YAPACAK

Merkez Yürütme Kurulu toplantısının ardından gözler AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in, hem gündeme hem de toplantıya ilişkin yapacağı açıklamalarda olacak Cumhurbaşkanı Erdoğan ise MYK toplantısı sonrası Saat 19'da, 13'üncü "Çalışma Meclisi" toplantısı nedeniyle düzenlenen yemeğe iştirak edecek.