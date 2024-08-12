AK Parti MYK toplanıyor: İşte masadaki konular...

12 Ağustos 2024 09:22 - Güncelleme : 12 Ağustos 2024 09:25

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'ndan AK Parti talimatı! Tarih belli oldu: Hep birlikte geçeriz

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'ndan AK Parti talimatı! Tarih belli oldu: Hep birlikte geçeriz

Tepki çeken Atatürk ve Erdoğan akımı! Instagram sonrası sıra TikTok'ta mı? AK Parti'den açıklama geldi

Tepki çeken Atatürk ve Erdoğan akımı! Instagram sonrası sıra TikTok'ta mı? AK Parti'den açıklama geldi

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, yoğun gündemle toplanacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantıda, AK Parti'nin 14 Ağustos'ta düzenleyeceği 23'üncü kuruluş yıl dönümü programı ele alınacak.

Hazırlıklara ilişkin değerlendirme yapılacak.

81 İLDE KUTLAMA YAPILACAK

AK Parti'nin 23'üncü kuruluş yıl dönümü programı çerçevesinde 81 ilde kutlamalar yapılacak.

Tanıtım ve Medya Başkanlığı'nın organize ettiği program Ankara'da çarşamba günü saat 14.00'te başlayacak. Genel Merkezdeki programa AK Parti'nin kurucuları, milletvekilleri, bakanlar ve teşkilat üyeleri davet edildi.

İÇ VE DIŞ GELİŞMELER DE MASADA OLACAK

AK Parti MYK toplantısında, iç ve dış gelişmeler gündemde olacak.

Ekonomideki son durum değerlendirilecek. Enflasyondaki düşüş sonrası ekonomide başlayan yeni dönem görüşülecek.

Dış politikada ise gündem Gazze olacak. İsrail'in 10 aydır Gazze'de sürdürdüğü katliam, ateşkes arayışları ve İran-İsrail gerilimi sonrası bölgede yükselen tansiyon ele alınacak.

MYK toplantısında, genel başkan yardımcılıklarının sunum yapması da bekleniyor.