AK Parti MYK toplantısı başladı! İşte masadaki başlıklar

15 Kasım 2024 15:23 - Güncelleme : 15 Kasım 2024 15:47

Son dakika haberi: AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde bir araya geldi. Kritik toplantıda ekonomiden iç ve dış politikaya kadar önemli konular masaya yatırılacak. İşte gündemdeki başlıklar...

AK Parti​ Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan​ başkanlığında toplandı. AK Parti Genel Merkezi'nde basına kapalı yapılan toplantı saat 14.40'ta başladı.

MASADA KRİTİK BAŞLIKLAR VAR

Siyasetteki yumuşama tartışmaları, terörle mücadele, sivil anayasa çalışmaları ve ekonomi​ verilerinin ele alınması beklenilen MYK​'da AK Parti'nin aralık ayında başlayacak olan il kongrelerinin hazırlıkları görüşülecek.

Mali ve İdari İşler Başkanlığının teklifleri değerlendirecek ve karara bağlanacak. Aynı zamanda Teşkilat ve Ekonomi İşler Başkanlığının da sunumları olacak.

BAHÇELİ​ GÖRÜŞMESİNİN AYRINTILARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MYK üyelerine değerlendirmelerde bulunarak dün Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile gerçekleştirdiği görüşmenin ayrıntılarını paylaşacak.

Toplantıda Meclis bütçe görüşmeleri devam ederken parti grubu çalışmaları ve meclis gündemi değerlendirilecek. Toplantıda ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son dönemde gerçekleştirdiği diplomasi trafiği de masaya yatırılacak.

Toplantının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklama yapması bekleniyor.