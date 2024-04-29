AK Parti neden oy kaybetti? Çarpıcı anket sonuçları

29 Nisan 2024 09:03 - Güncelleme : 29 Nisan 2024 09:04

31 Mart yerel seçimlerde AK Parti İstanbul'da Murat Kurum, Ankara'da Turgut Altınok, İzmir'de Hamza Dağ ile seçime girdi. CHP İstanbul'da Ekrem İmamoğlu ile %51.14'lik oranla kazandı. Ankara'da Mansur Yavaş yüzde 60.43 oy oranı ile İzmir'de ise Cemil Tugay yüzde 48.97 oy oranıyla kazandı.

Sonuçlardan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'de değişim sinyalleri vermişti. AK Parti seçim sonuçlarının hesabını yapmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Düşük katılım oranı oylarımızı olumsuz etkiledi" demişti. CHP'ye gönderme yapan Erdoğan "Bunun bir yerel seçim olduğunu unutup şımaranlar olduğunu görüyoruz" diye konuşmuştu.

Önümüzdeki haftalarda AK Parti'de alınacak kararlar merakla bekleniyor. Anket şirketleri de 3 büyük şehir başta olmak üzere AK Parti'nin bazı bölgelerde neden oy kaybettiğine ilişkin araştırma yapıyor.

AK PARTİ NEDEN OY KAYBETTİ?

Asal araştırma vatandaşlara AK Parti'nin oy kaybetmesinin nedenini sordu. İşte sonuçlar:

AK Parti’nin yerel seçimlerde oy kaybetmesinin en önemli sebebi sizce nedir?

Ekonomi/Enflasyon/Hayat Pahalılığı:%51.9

Emekliler:%13.4

Yanlış adaylar:%12.5

Mülteciler sorunu:%4.0

AK Parti yönetiminin halktan kopması:%3.8

Sokak hayvanları:%2.0

CHP’nin daha iyi çalışması:%1.5

Adaletsizlik:%1.4

Fenerbahçe ile ilgili söylemler:%1.2

İsrail ile ticaret:%0.7

Kürt sorunu:%0.6

Diğer:%3.1

Fikrim yok/Cevap yok:%3.9

EMEKLİLER VE HAYAT PAHALILIĞI

Sonuçlara göre yüzde 51.9 ile ekonomi ve enflasyonun sebep olduğu görülüyor. Seçimlerden önce emekliler için seyyanen zammın mümkün olmadığı belirtilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan zam için yoğun çaba harcadıklarını ifade etmişti. Listede emekliler yüzde 13.4 olarak gösterildi.