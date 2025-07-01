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AK Parti Sözcüsü Çelik tarih verdi! PKK ne zaman silah bırakacak?

Son dakika haberi: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, parti genel merkezinde düzenlenen Milletvekilleri ile Kahvaltı Programı’nın ardından açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, haftaya DEM Parti heyetini kabul edeceğini belirten Çelik, "Terör örgütünün günler içerisinde silah bırakmasını bekliyoruz" dedi.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
01.07.2025
saat ikonu 13:23
|
GÜNCELLEME:
01.07.2025
saat ikonu 13:45

Son dakika haberine göre AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, parti genel merkezinde düzenlenen Milletvekilleri ile Kahvaltı Programı’nın ardından açıklamalarda bulundu.

LEMAN DERGİSİ'NDEKİ SKANDAL KARİKATÜR

Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle:
"İstişare toplantılarımızda yerel siyasetle ilgili, uluslararası siyasetle ilgili çok sayıda soru soruldu. Sayın Cumhurbaşkanımız soruları yanıtladılar. Bugünden sonraki siyasetlerimize derinlik kazandırmak açısından vekillerimizin gündeme getirdiği konular kapsamlı şekilde ele alınacak. Çok sayıda vekil arkadaşımızın uluslararası alanda faaliyetleri var. Gazze'de sürmekte olan soykırımla ilgili olarak, Rusya-Ukrayna savasıyla ilgili vekillerimizin katıldığı platformlar var bunlar da değerlendirildi.

Mizah dergisindeki saygısızlığı bir kez daha lanetliyoruz. Bunun sanat ya da fikir özgürlüğüyle bir ilgisi yok. Direkt olarak İslam düşmanlığının yapıldığı bir nefret suçudur.

AK Parti Sözcüsü Çelik tarih verdi! PKK ne zaman silah bırakacak?

'İSLAMOFOBİYLE MÜCADELE EDİYORUZ'

Siyasi gündemle ilgili takip ettiğimiz bir konu var. Dün, Peygamber efendimize ve Hz. Musa'ya dönük olarak yapılan saygısızlığa tepkimizi gösterdik. Bunun sanat özgürlüğü ile alakası yok. Bir kere daha lanetliyoruz. Burada çok boyutlu bir şeyden bahsediyoruz. Ortaya çıkacak tepkilerin hesap edilmemiş olduğunu düşünmüyoruz. Bize göre İslam düşmanlığı yapan bir nefret suçudur bu.
Çok uzun zamandır Avrupa'da birtakım faşistler tarafından Kuranı Kerim'e ve Peygamber efendimize yapılan saygısızlığa şahit oluyoruz. İslamofobiyle mücadele ediyoruz. Bu bir nefret suçudur. Avrupa'da polis güçleri bu saygısızlığı yapanlara güvenlik önlemi alıyordu.
Dün hassasiyet gösteren vatandaşlarımıza buradan hürmetlerimizi iletiyoruz. Bu kutsala, insanlık değerlerine sahip çıkmaktır. Fakat bunlar yapılırken bazı kişilerin polis güçlerine saldırması tabii ki kabul edilemez. Hakkı savunan bir tutum içerisinde kalmak lazım.

"LANETLİ BİR EYLEM"

Minimum akıl sağlığı birisinin bunun nasıl anlaşılacağını bilmemesi mümkün değil. Savcılık makamı değerlendirmesini yapacaktır. Bunun nasıl anlaşılacağı çok net. Soruşturma kısmı yapılacaktır. Lanetli bir eylem gerçekleştirmişlerdir.

AK Parti Sözcüsü Çelik tarih verdi! PKK ne zaman silah bırakacak?

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Cumhurbaşkanımız haftaya DEM Parti heyetini kabul edecekler. O konudaki çalışmalar kendi ritmi içinde ilerliyor. Cumhurbaşkanımızın bugün yapacağı konuşma önemli.
Cumhur İttifakı'nın çağrılarıyla başlayan süreç daha sonra devlet politikasına dönüşmüştür.
(Temmuz ayının ikinci haftasında PKK'nın silah bırakma görüntülerinin geleceği iddiası) Artık günler içinde gerçekleşeceği bir aşamaya geldik.

AK Parti Sözcüsü Çelik tarih verdi! PKK ne zaman silah bırakacak?

"EUROFİGHTER'DA SOMUT ADIMLAR ATILMALI"

AB'nin anlamadığı konulardan bir tanesi Türkiye'de bir sosyal barış olmayacağı gibi güvenlik de olmayacağı. Avrupa'nın daha vizyoner davranması lazımdı. Bugün birlik kendi bütünlüğünü koruyamaz hale geldi.
Avrupa'nın güvenliği açısından Türkiye vazgeçilmezdir. Türkiye'siz Avrupa güvenliği tanımlanamaz. Eurofighter ve diğer konularda somut adımlar atılmalı."

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ETİKETLER
#ak parti
#ömer çelik
#eurofighter
#islamofobi
#Karicatür Skandali
#Türkiye Güvenliği
#Siyasi Kriz
#Politika
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