AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten çok sert LGS tepkisi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısı sonrası Gazze ve Suriye'deki duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Muhalefete LGS sınavı konusunda tepki gösteren Ömer Çelik, ''geçmiş yıllardaki iftiralar hatırlatıldı'' dedi.

Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başlıkları:

'EN ÖNEMLİ MADDEMİZ GAZZE'

Gazze için insan yardım koridorunun açılması şart. Soykırımın her türlüsü yaşanıyor. Türkiye çapında yeni bir kampanya başlatacağız. Gazze'de yaşanan durum soykırım suçudur. İsrail'in savaş suçuna karşı küresel karşılık insanlım meselesidir ve Netanyahu yargılanmalıdır.

En önemli gündemimiz Gazze her zamanki gibi. İnsani yardımların oraya ulaşması konusunda soykırım unsurlarının yerine geldiğini gösteriyor. Savaş suçu ve soykırım bakımından Netanyahu'nun yargılanması artık insanlık meselesi haline gelmiştir. Bütün bu kuşatmanın ortadan kalkması için sayın cumhurbaşkanımızın mesaisi devam ediyor. Suriye'de bir istikrarsızlık girişimi oluşturulmaya çalışıldı. Siyonizm yanlısı bir dürzi grup Suriye'nin istikrarına yönelik sabotaj girişiminde bulundu. Bölge barışı ve dünya barışı için bir numaralı tehdit Netanyahu yönetimidir. İsrail'in güvenliğini tehdit altında bırakanın Netanyahu olduğunu görmeliler. biz Suriye toprak bütünlüğüne sonuna kadar sahip çıkılması gerektiğini düşünüyoruz. Her türlü girişim tümüyle reddedilir ve buradaki bir istikrarsızlık bizim milli güvenliğimize tehdit oluşturacağı şeklinde tutum ortaya koyarız. Etnik ve mezhepsel gerilim olduğu söyleniyor. Suriye'deki meşru yönetimi mezhepçilikle itham ediyorlar. Bir mezhepsel çatışma gibi görünse de ortada büyük devletlerin vekalet savaşı var. Lübnan'daki Dürzi kardeşlerimiz bütün bu kardeşlerimizle beraber Suriye'nin birliğini, toprak bütünlüğünü savunmaktadır. Bir Dürzi grubu öne sürerek tüm Dürzileri böyle göstermek yanlıştır. Burada herhangi bir şekilde etnik ya da mezhepsel görüntüler vekalet savaşlarıdır. Mutfakta kimin olduğunu görmek gerekir.

LGS KONUSUNDAKİ İFTİRALAR

LGS tartışmasında muhalefet tarafından yalan bilgi yayıldı. Göz bebeği İmam Hatip okulları hedef alındı. Gerçekler açıklanmasına rağmen yalan bilgiyi tashih eden bir adım atılmadı. Bizlere geçmiş dönemde yapılan kampanyaları hatırlattı. Özellikle de başarılı çocukların anne babalarının kimliklerinden dolayı hedef gösterilmesi bunu yapanların nasıl ayrımcılık yaptığını göstermekte.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE MESAJI

Çeşitli çevrelerden bir takım fikirler ortaya atılarak fesihle ilgili kafa karıştırmaya dönük adımlar atılmaya çalışıldı. Türkiye terörle mücadeledeki kararlılığından vazgeçmiş değildir. Vatandaşlarımızın güvenliği için birimlerimiz görev başındır. Bütün birimler tabii ki görev başındır. Terörsüz Türkiye süreci de büyük bir hassasiyetle yürütülecektir. Gerekli hassasiyet Cumhur İttifakı tarafından gösterilecektir. Odağımız Terör örgütünün feshidir. Terörsüz Türkiye ile Terörsüz bölgenin ortaya çıkmasıdır. Suveyda'da kimseyi temsil etmeyenlerin terör örgütü gibi hareket ederek Suriye'nin toprak bütünlüğünü hedef alarak hareket ettiği görülüyor. Çeşitli zamanlarda yapılan açıklamalarla Terörsüz Türkiye'ye dönük haksız eleştiriler oluyor bunlara cevap veririz ancak şu an silah bırakma sürecinin sağlıklı ilerlemesine odaklanmış bulunuyoruz.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE İÇİN KOMİSYON

Meclis başkanımız günler içinde bunu hayata geçirecek şekilde siyasi ziyaret trafiği yapıyor. Bunun kapsayıcı şekilde tüm unsurların kendisini gösterdiği şekilde yer almasıdır. Sayısı için Meclis Başkanlığı çalışma yaptırıyor. Meclis Başkanı'mız değerli çalışma yaptırıyor. Önemli olan herkesin gelip fikirlerini söylemesidir. Birtakım marjinal fikirler söz konusu. Bunların hepsi siyasetin doğasına aykırı. Bunlar siyasetsizleşmeyi derinleştiren fikirlerdir.

Türkiye'nin meselesi ile ilgili bir konu konuşulurken herkes fikrini ortaya koyduğunda bunun hakkı verilmiş olur. Bir partinin bunun dışında kalıyorum demesi süreci zayıflatmaya dönük çalışmaları demektir. Şu parti oraya girmesin demek siyasetin zeminini zayıflatmaya yöneliktir. İtirazlarınızı ortaya koyarsınız, kabullerinizi ortaya koyarsınız. Bu tip büyük meselelerde herkesin bu meselenin parçası olarak sorumluluk alması, itirazını ifade etmesi son derece kıymetli olur. Ortada tartışma yokken tartışmayı siyaset temelinden yapmayıp ihanet şeklinde yaftalama yapmak siyaseti zayıflatmak demektir.

"SURİYE'DE SABOTAJ GİRİŞİMİ OLDU"

Hem diplomatik hem de diğer açılardan mesaimiz yoğun bir şekilde devam ediyor. Yakın günlerde, hep birlikte şahit olduk; Suriye'de bir istikrarsızlık girişimi oluşturulmaya çalışıldı. Süveyda’da, İsrail yanlısı, Siyonizm destekçisi bir Dürzi grubun öncülüğünde bir propaganda merkezi ve şiddet odağı, Suriye'nin istikrarına yönelik bir sabotaj girişiminde bulundu.

Bu sabotaj girişimi, İsrail tarafından kendisi için bir fırsat olarak değerlendirildi. Soykırımcı Netanyahu hükümeti, Suriye’nin Genelkurmay Başkanlığı başta olmak üzere çeşitli birimlerine yönelik saldırılar gerçekleştirdi.

Burada şunu net bir şekilde ifade etmek gerekir: Bölge barışı ve dünya barışı açısından bir numaralı tehdit, Netanyahu hükümetidir.

Eğer birileri İsrail’in güvenliğinin tehdit altında olduğunu söylüyorsa, bu kişiler aynı zamanda İsrail’in güvenliğini tehdit eden asıl unsurun Netanyahu hükümeti olduğunu da açıkça görmelidir.

Dolayısıyla İsrail’in Suriye’yi bölmeye ve istikrarsızlaştırmaya yönelik her faaliyeti, Türkiye’nin milli güvenliği açısından doğrudan bir tehdit oluşturmaktadır. Biz, Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve milli egemenliğine sonuna kadar sahip çıkılması gerektiğine inanıyoruz.