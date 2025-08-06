AK Parti Sözcüsü Çelik'ten sahte diploma skandallarıyla ilgili net açıklama! 'Kökünü jiletle kazıyacağız'

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

Çelik'in açıklamalarından satır başlıkları:

'ODAK PKK'NIN SİLAH BIRAKMASI'

Türkiye'yi terörsüz ortama kavuşturacağız. Odak PKK'nın fesih ve silah bırakmasıdır. Meclis'te komisyon çalışmalara başladı. Anayasa maddesi bu konudan bağımsız şekilde gündemimizde.

'SÖKÜP ATACAĞIZ'

Sahte diploma, sürücü belgeleri konusunda devlet içinde bu faaliyetleri yürütmeye çalışan suç şebekesi vardır. Bu konu devlet kurumları tarafından 1 yıl önce tespit edilmiş ve Ankara Savcılığı'nca bu soruşturmalar yürütülmüştür. Bu senenin 21 Mayıs'ı itibariyle davaya dönüştürülmüştür, deliller toplanmıştır. Her şey takip edilip dosyaya konulmuştur.

Devlet kurumlarının 1 yıl önceden fark ettiği durum söz konusudur. İlgili kurumlar uyarılmıştır. Sonuna kadar gideceğiz. Arkadaşlarımıza yönelik iftiralara pirim vermeyeceğiz. Sahtecilik yapan ne varsa söküp atacağız. Kurumlarımız görevini yapmaktadır. Gereği yapılacaktır ve bütün bu yapılanlar jiletle kazınacaktır. Hukuk, emniyet görevini yapmaktadır. Dezenformasyonlar ortaya çıktı ve bunların hepsi yalanladı.

Bunu partiler arası tartışmaya çevirmeye çalışıyorlar. Partili arkadaşlarımıza saldırmaya çalışıyorlar. Bunlar sabotaj girişiminden başka bir şey değil. Tutuklular var, adli kontrol altında olanlar ve hakkında işlem yapılanlar var. İlk fark edildiği andan itibaren gereği yapıldı. Konu bir yargı sürecine dönüşmüştür. Bize ulaşan her türlü bilgiyi paylaşacağız. İyi niyetli uyarılara teşekkür ediyoruz ama bunu partizanca tartışmaya çevirmeye çalışacak sabotajlara izin vermeyeceğiz.

KATLİAM ŞEBEKESİ YARGILANMALI

Filistin ve Gazze konusunu yakından takip ediyoruz. İnsani yardımlar konusunda, oraya gönderdiğimiz yardımlar, Güney Afrika ile dahil olduğumuz dava ve tüm bunlar Siyonist soykırım şebekesine karşı en etkili stratejiyi ortaya koyan somut eylemlerdir. Bütün soykırım suçları işlenmişken yapılması gereken katliam şebekesinin yargı önüne çıkarılmasıdır. Bunların Nazilerin yaptığı gibi hesap vermesidir. Bunların soykırım suçundan hesap vermeli. Bunları cesaretlendiren herkes Nazi eylemleri ile yüzleşmek zorunda kalacak. Filistin devletini tanıyan tüm ülkelere teşekkürümüzü iletiyoruz.

YPG'NİN SURİYE'DEKİ EYLEMLERİ

Bu süreç ilk başladığında da söyledik, PKK'nın bütün şube ve uzantıları ile silah bırakmaksı gerekir dedik. İllegal yapılanmaların da feshedilmesi gerekir dedik. Bütün uzantıları ile silah bırakmasına dönük bu yaklaşıma dair bir takım şerhler düşüldüğünü, itirazlar geldiğini görüyoruz. prensibimiz ve tutumumuz açıktır, oradaki hareketliliği de görüyoruz. SDG denilen PKK yapılanması ile Suriye yönetiminin bir eylem planı vardı, silah bırakıp teslim olacaktır. Suriye'de ve Irak'ta farklı modeller ortaya çıkacaktı. Suriye'nin milli egemenliğine aykırı yaklaşımlar ortaya konulduğunu görüyoruz. Tabii ki kabul etmeyeceğimiz bir şey.

Terörsüz Türkiye aynı zamanda terörsüz bölge hedefine de ilham olacaktır. Elde edemedikleri ülkelerin belli bölgelerine çökme planları için terör örgütleri ile yaptıkları çalışmalar bunlar. Türkiye'nin milli güvenliğine dair pozisyonları hassasiyetle takip ediyoruz. Esas olan Suriye hükümeti ile SDG'nin anlaşmasının hayata geçmesidir. O zaman bir sorun kalmayacaktır. Bunların taleplerinin SDG adına yapılan açıklamalarını hassasiyetle takip ediyoruz. Bu bahsettiğimiz Terörsüz Türkiye sürecinin sabote edilmesine müsaade etmeyiz, gereğini yaparız.