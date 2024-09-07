AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, teğmenlerin yemini üzerine açıklama yaptı: Kasıt ve disiplinsizlik araştırılacak

07 Eylül 2024 22:45 - Güncelleme : 07 Eylül 2024 23:19

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, teğmenler tartışmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri sonrası değerlendirmelerde bulundu. Çelik, kılıçlı alternatif yeminle ilgili olarak kasıt, ihmal ve disiplinsizlik incelemesinin yapıldığını söyledi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Harp Okulları mezuniyetinde teğmenlerin ettiği alternatif yeminle ilgili konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bu kılıçları kime çekiyorsunuz?" sözlerinin tartışmanın yeniden alevlenmesi ve devam eden inceleme konusunda konuşan Çelik, gerekli disiplinsizlik ve kasıt incelemesinin yapılacağını açıkladı.

"ASKERLİK DİSİPLİN GEREKTİRİR"

Çelik Habertürk TV'de gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Askerliğin disiplin gerektiren bir görev olduğunu belirten Çelik antidemokratik hareket konusundaki hassasiyetlerin de dikkate alındığının altını çizdi. Çelik şu ifadeleri kullandı:

"Burada hassasiyet gösterilen konu, alternatif yemin konusunun ortaya çıkmaya sözkonusudur. Askerlik yüzde 100 disiplin gerektirir. Geçmişte yeni mezunların, bazı emekli askerlerin vesairenin başka türlü kodlamaya çalıştığını da biliyoruz. 27 Nisan sürecinde de gördük. Başka zamanlarda da gördük. Bütün bu çerçeveyi 360 derece görebilecek durumdayız. Buradan antidemokratik bir hareketlilik mi var diye hassasiyetini gösteren vatandaşlarımızın söyledikleri son derece saygıdeğer. Birileri sosyal medyada 'bu hükümete karşı yapıldı, mesaj verildi' gibisinden mesajlar incelenecektir. Bugün Cumhurbaşkanımızın konuşmasında ifade ettiği gibi ilk sonuçlarının da çıktığı görülüyor. Cumhurbaşkanımız anayasa gereği ordularımızın başkomutanıdır. Geçen sene hatırlarsanız bir olay olmuştu. Atatürk rozeti takıp takmamayla ilgili. Daha sonra buna müdahale sözkonusu olmuştu. O zaman da Atatürk rozeti taktı, takmadı üzerinden tartışma yürütüldü. Burada her iki tarafın da yaptığı disiplinsizlik. Sonuçta bu incelendi ve gereği yapıldı.

"TOPYEKÜN SUÇLAMA DOĞRU DEĞİL"

Büyük çoğunluğu itibariyle böyle bir mezuniyet töreninden sonra topyekün suçlamaya gitmek, çirkin ifadeler kullanmak da doğru değil. Demokratik mekanizmalar işliyor şu anda. Kasıt, ihmal, disiplinsizlik bu bağlamda incelenecek ve gereği yapılacak. Ben siyaset tarafında durduğum için. Soruşturmanın sonucunu görelim. Cumhurbaşkanımızın bugünkü açıklaması net bir şekilde ifade ediyor. Anti demokratik motivasyonla hareket edenler de tespit edildiği ortaya çıkıyor. Bunlar incelenecektir. Demokrasi konusunda mutlak ve kesin bir hassasiyet olması lazım. TSK'yı en çok yıpratan şey, bu darbeler, postmodern darbeler, kalkışmalar çerçevesinde TSK'nın istismar edilmesidir. Silahlı güç meşruiyetini cumhuriyetten alır. Ordu milletin gözbebeğidir. Geçmişe doğru okuma yaptığınızda bütün darbeler dış odaklı projedir. Türkiye'nin egemenlik sistemine çökmek isteyen, milli dinamikler dışında istikamet vermek isteyenlerin ürettiği projelerdir darbe. En büyük yanlış silahlı kuvvetin kendi milletine silah çekmesidir. Bu konuda vatandaşlarımızın hassasiyet göstermesi son derece önemlidir."