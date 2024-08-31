AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten CHP lideri Özgür Özel'e sert tepki: Tam bir şuursuzluktur.

31 Ağustos 2024 11:02 - Güncelleme : 31 Ağustos 2024 11:12

İzmir’de bir sokak söyleşisinde Instagram’ın erişime engellenmesini eleştiren Dilruba Kayserilioğlu, söylediği sözler nedeniyle yoğun tepki çekmişti. Sokak röportajında Dilruba Kayserilioğlu, AK Parti'ye oy verenlere 'gerizekalı' demişti. Sarf ettiği sözlerin ardından tutuklanan Dilruba, 30 Ağustos'ta tahliye edilmişti.

ONUR KONUĞU YAPTILAR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bu yıl 93.'sü düzenlenen İzmir Enternasyonal Fuarı’nın açılışında konuştu. Programın onur konuğu ise Dilruba Kayserilioğlu oldu.

'HUKUK ZEMİNİNDE KESİN BİR ŞEKİLDE MÜCADELEYİ SÜRDÜRECEĞİZ'

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik CHP lideri Özel'e tepki gösterdi. Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Her türlü nefret söylemiyle ve nefret siyasetiyle mücadelemiz en kararlı şekilde sürecektir.

Devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e, Cumhurbaşkanımız Sn Recep Tayyip Erdoğan’a ve farklı siyasi partilere gönül vermiş vatandaşlarımıza hakaret edilmesi, fikir özgürlüğü değildir. Bunlar kınanması ve reddedilmesi gereken nefret söylemleridir.

Hakaret ve tahrik içeren provokatif açıklamalar, ancak ilkel bir nefretin ve demokrasi düşmanı nefret siyasetinin ürünüdür. Bu nefret söylemleriyle demokratik siyaset ve hukuk zemininde kesin bir şekilde mücadeleyi sürdüreceğiz.

'DEMOKRATİK BİR TUTUM DEĞİLDİR'

Cumhurbaşkanımız Sn Recep Tayyip Erdoğan’a, Cumhurbaşkanlığı makamına ve vatandaşlarımıza yönelik hakaretler eden bir kişinin, CHP Genel Başkanı tarafından protokolde ağırlanması, alkışlanması ve üstüne taltif edilmesi asla kabul edilemez. Bir siyasi partinin yöneticileri nefret ve hakaret söylemlerinin hamisi olamaz. Nefret söylemlerine kıymet verilmesi tam bir şuursuzluktur.

Siyasi partiler ve siyasetçiler milletimize hizmet noktasında rekabet siyaseti ile yarışmalıdır, husumet siyasetinin destekçisi olmamalıdır.

Siyasal eleştiri, siyasetin asli dinamiklerindendir. Her türlü siyasi eleştirinin muhatabı siyasi partiler ve siyasetçiler olmalıdır. Siyasi tercihlerinden dolayı vatandaşlarımızın hedef alınması demokratik değildir ve kabul edilemez.

Vatandaşlarımıza hakaret eden kişilerin protokolde ağırlanması sorumlu bir siyaset anlayışı olmadığı gibi, demokratik bir tutum da değildir."

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