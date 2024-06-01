AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Gazze çağrısı: Katliama dur demenin vakti geldi

01 Haziran 2024 17:24 - Güncelleme : 01 Haziran 2024 18:31

Hamas Refah’ta İsrail askerini hedef aldı: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Hamas Refah’ta İsrail askerini hedef aldı: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti'nin Kızılcahamam kampında önemli açıklamalarda bulundu.

Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle:

"Eğitim, ekonomi, enerji ve tarım alanlarında bakanlarımızın sunumu gerçekleşecek. Bugünü bu şekilde kapatacağız. Yarın sabah adalet, güvenlik ve dış politika oturumuyla başlayacağız. Bakanlarımızın sunumu olacak yine.

Daha sonra istişare kampı geleneği olarak genel başkanımızın başkanlığında bütün heyetimizin katılımıyla soru cevap şeklinde istişare toplantısı gerçekleştiriyoruz. Arkasından küçük bir ara verip daha sonra yine geleneğimizde olduğu gibi genel başkanımızın değerlendirmeleri ve kapanış konuşmasıyla kampımızı tamamlayacağız.

Bütün bu politik süreci takip ederken birinci gündemimiz Gazze'deki katliam siyasetidir. Biliyorsunuz 1995 Srebrenitsa katliamıyla ilgili 11 Temmuz'un anma günü olarak gerçekleşmesi için BM Genel Kurulu bir karar aldı. Bu son derece kıymetli. Bugünlerde bunun daha büyük bir anlamı var. Katliam siyaseti cezalandırıldı, çok geç de olsa kurbanların yad edilmesi için bu karar alındı.

Gazze için bu kadar geç kalınmasın ve daha fazlasına müsaade edilmesin. Bütün dileğimiz budur. Miloseviç'lerin yaptığının kat kat fazlasını bugün Netanyahu gerçekleştiriyor. Dünyanın buna dur demesinin zamanı gelmiştir. Cumhurbaşkanımızın bu konuda yaptığı açıklamalar aynı şekilde uluslararası mahkemeler tarafından da ortaya koyuluyor.

Dünyanın vicdanı buna tepki veriyor ve bir hakkı yerine getirmek için Filistin Devleti'nin tanınması konusunda çok ciddi ilerleme kaydediyor. İrlanda, İspanya, Norveç ve Slovenya'nın yaptığı çok önemli. Bunun devamının gelmesi gerekiyor.

Tasarruf tedbirleri her alanda geçerli. Bu kamp geleneksel olarak istişare toplantısı olarak gerçekleşiyor. Ama tabii bunu tedbirlere uyarak minimum düzeyde imkanla gerçekleştiriyoruz. Siyaset memleketin meselesinin konuşulması meselesidir. Tasarruf da memleket için yapılıyor siyaset de."