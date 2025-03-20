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 | Onur Kaya

AK Parti'den İBB operasyonu için ilk açıklama: İddiaları CHP'liler gündeme getirdi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İBB'ye yönelik düzenlenen yolsuzluk ve terör soruşturmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in darbe eleştirilerinin dayanaksız olduğunu söyleyen Ömer Çelik, "Dosya hakkında bilgimiz yok, iddiaları CHP'liler gündeme getirdi" dedi. Mahkemeden çıkacak karara herkesin saygı duyması gerektiğini ifade eden Çelik, İmamoğlu'na destek veren diğer muhalefet partilerine de tepki gösterdi.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
20.03.2025
saat ikonu 14:04
|
GÜNCELLEME:
20.03.2025
saat ikonu 15:50

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yolsuzluk ve terör operasyonunda aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 87 şüphelinin gözaltına alındığı soruşturma siyasetin gündemine oturdu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) darbecilikle suçladığı AK Parti'nden operasyona ilişkin ilk açıklama geldi. Soruşturma dosyası hakkında bilgileri olmadığını söyleyen Ömer Çelik, söz konusu iddiaları AK Parti'nin değil bizzat CHP'de siyaset yapan kişiler tarafından gündeme getirildiğini vurguladı.

Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle:

"YAPAY ZEKA BİLE CHP'DEN İYİ"

"Siyasetçilerin yapması gereken yargı süreçlerini izlemek. Hiçbirimizin yargı süreciyle ilgili olarak herhangi bir değerlendirme yapmasının meşruiyeti olmaz. Fakat Sayın Özgür Özel, bunun Cumhurbaşkanımız ve partimiz tarafından CHP'ye dönük bir darbe girişimi olduğunu söylüyor. Siyasetin durması gereken yer neresidir? Muhalefet hangi ilkeler temelinde muhalefetini şekillendirir? Bununla ilgili CHP'nin bir öğrenme

kabiliyeti olmadığı görülmüştür. Yapay zekaya sorsanız, ‘CHP’nin yerinde olsan, nasıl muhalefet yaparsın?’ desen, yapay zeka bile CHP’nin, Özgür Özel’in argümanlarından daha iyi argüman sunabilir.

CHP açısından bakıldığında bizim adımız, demokrasiyle yan yana yazılır, darbenin ise zıddına yazılır. Türk siyasi hayatına özel bir arama motoru yapılmış olsaydı, darbe ve darbecilik yazıldığında hemen karşısında CHP diye bir sonuç verirdi.

"15 TEMMUZLA BİR TUTMAK SİYASİ LABUBALİLİK"

Sayın Özgür Özel'in 15 Temmuz ile bu yargısal süreci eş görmesi siyasi bilgisizliktir. Milletimiz bu şekilde kendisini devletin sahibi zanneden, devleti ve millet iradesini kendisinin mülkü zanneden bu siyasi organizasyona bütün seçimlerde, demokratik yarışlarda haddini bildirmiştir. 15 Temmuz terörist darbe girişimleriyle yargısal süreçleri eş tutmak, siyasi laubalilikle ilgili siyasi tarihimize geçmiştir.

"DARBECİLİK İTHAMI DAYANAKSIZ"

Sayın Özgür Özel bizi, siyaseti hukuk yönüyle dizayn etmekle itham ediyor. Biz siyasetin nerede durması gerektiğini çok iyi biliyoruz. Biz meydanlarda milletimizle buluşurken CHP'nin yapmaya çalıştığı birtakım karanlık koridorlarda millet iradesini sakatlamaya dönük birtakım komitacılık faaliyetlerinin içinde bulunmak olmuştur.

Sayın Özgür Özel'in bu iddiaları karşısında kendisi CHP'nin demokratik bir şekilde ortaya çıkmış iradeler karşısında komitacılık yapmadığı herhangi bir dönem hiçbir şekilde gösteremez. Biz sizin gibi siyaseti illegal yollarla dizayn etmekle değil, açık yollarla siyasi haritamızı çizmiş bir partiyiz. Cumhurbaşkanımıza söylediğiniz sözler alnınıza yazılmış bir utanç olacaktır. Cumhurbaşkanımızın her türlü siyasi suikastı göze alarak demokratikleşme süreci yürüttüğü biliyoruz. Cumhurbaşkanımızın demokrasimize verdiği 1 saatlik emek CHP'ye 100 yıl yeter.

"İDDİALARI CHP'LİLER GÜNDEME GETİRDİ"

Bugün yürütülen bu soruşturmada ortaya çıkan iddialar uzun zamandır zaten CHP'liler tarafından ifade ediliyordu. Kamuoyu yabancı değildi bu iddialara. Bir zamanlar CHP'de siyaset yapmış ve hala da yapanların gündeme getirdiği iddialar. Sayın Özel bize saldıracağına dönecek bizzat CHP'liler tarafından gündeme getirilen bu iddialarla ilgili ne düşündüğünü söyleyecek. Bunu örtbas etmek için Cumhurbaşkanımıza ve bize saldırması, CHP'nin ortaya çıkan cari açığını kapatmaya yetmez.

Çok büyük bir hata yapıyor. CHP'nin iç süreçlerini Türkiye'nin resmi süreçleriyle karıştırıyor. Kendi içinde kurduğu seçim sandığını Türkiye'nin resmi seçim sandığı zannediyor. Seçime daha 3 sene var, CHP'nin gündemi cumhurbaşkanı adayı belirlemek. Ki kendi partisi içinde bile bu konuda mutabakat yok.

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"ÖZGÜR ÖZEL'İN YAPAMASI GEREKEN..."

Bir CHP milletvekili çıkıp diyor ki 'Bu yargısal süreçleri tahmin ettik, o yüzden cumhurbaşkanı adaylığı sürecini başlattık.' Sayın Özel çıksın açıklasın, bu doğru mu değil mi?

Şiir okumakla bu dosyadaki iddiaları eş değer tutmak, yargısal sürece saygı duymadığınızın göstergesi. O günlerde ağır vesayet verilirken CHP neredeydi? Özel'in yapması gereken, iddialarla ilgili kamuoyuna bilgi versin.

MUHALEFET PARTİLERİNE TEPKİ

Başka muhalefet partileri tarafından da paralel birtakım söylemler kullanılıyor. Onlara sorumuz şudur. CHP'li bu ismi geçen belediyelerle ilgili iddialar temelinde bizi eleştirirken bu belediyelere kefil misiniz?

KARARI MAHKEMELER VERECEK

Masumiyet karinesi esastır. Mahkemeler verecek kararı ve biz buna saygı duyacağız. Siyasetin yargısal süreçlerde nerede duracağı konusunda açık bir bilgisizlik olduğu net biçimde gözüküyor.

"KENDİ SEÇMENİNE SİVİL DARBE YAPIYOR"

Dün Türkiye'de bir tane sivil darbe gerçekleşti. Özgür Özel çıktı adayın kim olacağını açıkladı. Şu isme destek vereceğiz dedi. Dolayısıyla Özgür Özel'in konuşması, CHP seçmenine ve delegelerine karşı bir sivil darbedir. Bir de sürekli CHP bir krizle karşı karşıya kalınca 'Biz Atatürk'ün kurduğu partiyiz' diyorlar ama CHP'nin Atatürk ile bir ilişkisi kalmamıştır.

"CHP KENDİ KENDİNE SİYASİ KAYYUM ATAMIŞ"

Bugün konuşulması gereken şu; CHP yönetilemiyor, kendi içerisinde kriz var. Siyasi kapasite üretilemiyor. CHP yönetimi kendi kendine siyasi kayyum atamış gibisinden başka etkiler çerçevesinde siyasetini şekillendiriyor. Buradan doğan demokratik cari açığı da bize saldırarak kapatmaya çalışıyor."

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