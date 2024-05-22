Ömer Çelik'ten ABD'nin atom bombası açıklamalarına tepki

22 May 2024 16:14 - Güncelleme : 22 May 2024 16:55

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sona erdi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MKYK Toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın helikopter kazasında vefat eden İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin cenaze törenine katılacağını duyurdu.

AK Parti Sözcüsü Çelik, başıboş köpekleri taslak düzenlemesiyle ilgili ''taslak önümüzdeki ya da sonraki hafta meclise gelecek" dedi.

Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları:

MKYK'mızda kapsamlı değerlendirme yapıldı. Sayın cumhurbaşkanımızın yoğun mesaisi olacak. Başta Gazze meselesi olmak üzere. Parti içinde hep beraber aynı hedefe odaklanmamız konusunda açıklamalar yaptılar.

Son gelişmeler ışığında savunma sanayisinde geldiğimiz nokta değerlendirildi. Bu alanda daha da yatırım yapacağımızı ifade ettiler. Diğer bir başlık da Cumhur İttifakı'nda birlik ve beraberliğin korunması oldu. Sayın cumhurbaşkanımız bunun için herkesin hassasiyetle davranmasını ifade etti.

AKINCI İHA AÇIKLAMASI

İran'a taziyelerimizi sunuyoruz. Kardeş İran milletinin yanındayız. Bu süre içinde bu tip kazalar olduğunda bunlara zamanında müdahale imkan ve kabiliyet meselesi. Bizden talep edilen anında yerine getirildi. Akıncı iha ve helikopter gönderildi. AKINCI İHA'nın zorlu koşullarda uçuş yaparak merhum şahsiyetlerin yerini tespiti Türkiye'nin geldiği yeri göstermesi bakımından önemli.

Netanyahu'nun tutuklanması için karar talebi önemlidir. Bu talep Netanyahu ve bakanları doğrudan savaş suçlarından sorumludurlar. Burada umarız ki mahkemenin ön yargılama dairesi talebe uygun karşılık verir ve tarihin doğru yerinde durmak adına tutuklanma kararı çıkar. Başsavcı kararındaki nitelikli değerlendirmeler de çok önemli.

Sivillerin aç bırakılması, kasten eylemlerde bulunulmasının altını çiziyor, savaş suçu işlendiğini ifade ediyor. Bütün eylemlerin Netanyahu'nun ve hükümeti tarafından gerçekleştirildiğini görüyoruz. Gecikmiş bir talep de olsa bizim için olumludur.

ABD'YE SERT TEPKİ

Bunlar olurken ABD'den duymamız gereken sesleri duyamıyoruz. Hiroşima ve Nagazaki'yi örnek göstererek yaptığı açıklama korkunçtur.

İsrail'in soykırım yaptığını söylemeyi suç haline getirmeye çalışıyorlar. Bu kafayla gidilirse düşünürleri mahkum edebilecekler. Öğrencileri antisemitik olarak yargılamaya yol açacaklar. Netanyahu hükümeti dünyadaki Yahudilerin duruşunu da gölgeleyen bir tutum sergiliyor.

İsrail'in kendini savunma hakkı var deniyor ama bir ülkenin kendini savunma hakkı cinayet işleme hakkı anlamına gelmez. Başka ülkelere saldırma şeklindeki cinayetin hafifletici sebebi olamaz. Netanyahu hükümetinin insanlık adına mahkum edilmelidir.

SEFERBERLİK VE SAVAŞ YÖNETMELİĞİ AÇIKLAMASI

Dünyadaki değişikliklere uyum sağlamak için önemli adım.