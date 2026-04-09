AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten ateşkes açıklaması: İsrail sabote ediyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Beşiktaş'ta gerçekleşen terör saldırısına ve ABD-İran ateşkesine ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Ömer Çelik, ateşkese sürecinde İsrail'in yaptığı skandal saldırılara tepki gösterdi.

GİRİŞ:
09.04.2026
saat ikonu 16:18
|
GÜNCELLEME:
09.04.2026
saat ikonu 17:00

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Ömer Çelik, ''Terörle mücadele tavizsiz sürecek'' dedi. Ömer Çelik İran-ABD arasındaki geçici ateşkese ilişkin ''Barış dediğimizde 'masum kanlar dökülmesin' diyoruz'' dedi.

Uluslararası sistemdeki çatlaklara ve değerler erozyonuna da değinen Çelik, yeni bir güvenlik mimarisi inşa edilebilmesi için önce temel ahlaki değerlerin netleşmesi gerektiğini belirtti. Çelik, "Uluslararası toplumu yönetecek referans olacak temel siyasi ve ahlaki değerler ne olacaktır? Bunların hepsi son 1-2 sene içerisinde İsrail tarafından çiğnendi. Bu değerler konusunda bir zihin açıklığı olmadan güvenlik mimarisi inşa edilemez" dedi.

Pakistan’daki barış girişimlerini desteklediklerini ifade eden Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önerdiği diplomasi masasının krizden çıkış için gerçek bir siyasi pusula olduğunu sözlerine ekledi.

Ömer Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar:

İstanbul'da gerçekleşen terör saldırısını tüm boyutlarıyla takip etmeye devam ediyoruz. İçişleri Bakanlığımızı ve kahraman polislerimizi tebrik ediyoruz. Terörle ve teröristle mücadelemiz tavizsiz bir şekilde devam edecektir.

İran'ın ABD ve İsrail tarafından uğradığı hukuksuz saldırı, çok vahim sonuçlar doğurdu. Küresel barışı etkileyecek çok kötü sonuçlar doğurdu. En önemlisi o bombaların ardında sebepsiz yere can veren mağdurlar var.

İSRAİL ATEŞKESİ İHLAL EDİYOR

Bu açıdan baktığımızda değerlendirme yaptığımızda kalıcı ateşkesle birlikte kalıcı barışın ortaya çıkması önemlidir. 'Bir gece medeniyeti yok ederiz' gibi söylemlerin herhangi bir barış perspektifine hizmet etmediği açıktır. Geçici ateşkes meselesi konuları çözmüyor. Önemli olan kalıcı şekilde barışa ulaşılmasıdır.

İsrail hükümeti diyor ki Lübnan'ın içindeki Litani nehrine kadar olan bölge siviller tarafından boşaltılsın. Litani Nehri'ne kadar olan bölge siviller tarafından boşaltılsın ne demek? Bir ülke başka bir ülkenin içinde neredeyse Litani Nehri'ne kadar olan bölge Lübnan'ın üçte birlik alanını ifade ediyor. Ona kendi topraklarındaki egemenlik hakkını bana devlet gibisinden bir cümle kurmuş oluyor bu şekilde yaptığı zaman.

ZULMÜ LÜBNAN'DA YAPMAYA ÇALIŞIYOR

Şimdi orada yaklaşık olarak 600 bin ile 1 milyon arasında sivilin yer değiştirdiği ifade ediliyor. Önce hava bombardımanıyla Lübnan'ın önemli mevzilerini yerle bir etti. Litani nehrine kadar olan yerdeki insanları yerinden etti. 1 milyon kişiye yakın bir göçten bahsediliyor. Şimdi aynısını kara harekatıyla yapıyor. Yani Gazze'de gerçekleştirdiği bütün zulmü Lübnan'da gerçekleştirmeye çalışıyor.

Bütün bunun anlamı Cumhurbaşkanlığımızın Birleşmiş Milletler kürsüsünden defalarca sorduğu soruda gizlidir. İsrail'in sınırları neresidir? İsrail kendi sınırlarına kendi kafasına göre hareket karar veriyor. Ve üstelik bunu teolojik bir şekilde dini bir fanatizmle yapıyor. Yani bunu açıkça da ifade ediyorlar.

Yani aynı şekilde Suriye 'ye dönük tacizi devam ediyor. Aynı şekilde işte Batı Şeria'ya dönük tacizi devam ediyor. Bir de şimdi çıkıyor Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'deki Büyükelçisi şuralar, şuralar, şuralar İncil'e göre İsrail 'in hakkıdır diyor. Şimdi burada nerede uluslararası hukuk konuşacağız, barışı nasıl konuşacağız? Şimdi bir genel noktada. Onun için Pakistan'daki toplantı son derece önemli olacaktır. Evet çok kırılgan bir barış ortamı var. İran diyor ki işte 10 maddenin 3 'ü şimdiden ihlal edildi diyor. Barış görüşmesine Pakistan'a gidecek olan Amerikan heyeti adına yapılan açıklamalarda bir müzakereden ziyade tek taraflı olarak İran'a ödev verme, İran'a tek taraflı olarak mükellefiyet yükleme şeklinde bir şey var. Bir yaklaşım var. Halbu ki barış karşılıklı atılması gereken adımlarla olur. Yani sonuçta iki tarafta köprüyle yürür ve köprünün ortasında buluşur.

ARTIK DÜZEN YOK!

Tabii ki bölgede ve körfezde özellikle ortaya çıkan fay kırıklarının tamiri çok uzun yıllar alacaktır. İran 'ın karşı karşıya kaldığı zararların tazmini burada çok önemli olacaktır. Yine bu vesileyle Atlantik İttifakı içerisinde, NATO İttifakı içerisinde Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa Birliği arasındaki çatlakların bu derece belirginleşmiş olması varsa artık bir dünya düzeni yani lafın gelişi dünya düzeni diyoruz artık ortada bir düzenin olmadığı anlaşıldı. O düzenin geleceği açısından ya da yeni bir düzenin ne şekilde oluşacağı açısından da problemdir. Şimdi bu konuda da önemli bir şey var bu düzen meselesinde de konuşurken herkes yeni güvenlik mimarileri olur mu olmaz mı gibisinden bir yaklaşım sergiliyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten ABD-İran savaşına ilişkin açıklama: Tablo son derece kötü
