AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MKYK Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor. Fon soruşturmasına yönelik açıklama yapan Ömer Çelik, ''Bu fon şeytanlığının, bu fon dolandırıcılığının üzerine sonuna kadar gideceğiz. Kime yakın, kime uzak, kime, kim nerede duruyor, hangi makam sahibi bunların hiçbirinin önemi yok.'' dedi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten fon açıklaması: Fon şeytanlarının üzerine gidiliyor AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MKYK Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MKYK Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar:

Bu kayıptan sonra çok çirkin gerçekten çok acı verici bir takım paylaşımlar yapıldığını gördük sosyal medyada. Bir vefat haberi karşısında böylesine bir nefret söyleminin örgütlü bir şekilde kullanılmasını, ortaya çıkarılmasını en güçlü şekilde lanetliyoruz. Onun dışında pek çok siyasi partiden son derece sağduyulu, son derece insani hassasiyetlere saygılı, bu acı kaybımız karşısında gereken paylaşımı, acımızı paylaşmaya dönük mesaj yayınlayanlar oldu. Onlara da şükranlarımızı sunuyoruz. Bir kere daha Dündar Ziya Gültekin kardeşimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyoruz.

Bugün daha önceden de yol arkadaşlığı yaptığımız milletvekilimiz Kani Torun Bey partimize tekrar geldiler, katıldılar. Kendisine evinize hoş geldiniz diyoruz. Kani Bey'in Afrika'da biliyorsunuz çok önemli çalışmaları oldu. Bugün de Bodrum'dan bir meclis üyesi arkadaşımız aramıza katıldılar. Bütün bunlar partimizin Türkiye'nin geleceği için AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın güvenilir adres olduğunu hem Türkiye'nin yeni dünyanın ortaya çıkardığı sorunları çözmede hem de geleceğe yürümedeki iradesini AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın temsil ettiğini gösteren yaklaşımlar.

''FON ŞEYTANLARI''

Bu fon şeytanları, fon dolandırıcıları dediğimiz kişilerle meşru yatırımcıyı, buraları meşru bir yatırım aracı olarak kullanan vatandaşlarımızı hassasiyetle birbirinden ayırıyoruz. Türkiye'nin bu konular tartışılırken sermaye piyasalarına zarar verecek, Türk ekonomisine zarar verecek bir takım yaklaşımların, değerlendirmelerin doğru olmadığını ifade ediyoruz. Ama bunun yanı sıra tabii bu fon şeytanlarının, bu fon dolandırıcılarının üzerine gidilmesi konusundaki kararlılığımızı bu mekanizmalarla ifade etmeye devam ediyoruz. Daha önce de ifade etmiştim. Herhangi bir siyasi linç kampanyasıyla kimseyi mahkum etmeyiz. Hem çaldıkları paraların geri alınması hem de cezalandırılması konusunda adliyeden maliyeye bütün denetim kurulumlarına kadar herkes görevinin başında meşru yatırımcının korunması, mağdur edilenin korunması için de gereken hassasiyet gösteriliyor.

FON ÖDEMELERİ

Ödemelerin hukuki güvenceye kavuşturulması önemli. Bu çerçevede teklif edilen kanun Plan Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Görüşülecek muhtemelen bu hafta. Ayrıca bu fonların mal varlığından hukuka aykırı olarak çıkarılan değerlerin geri kazanılması hedefleniyor. Fon kayıp ve zararının sorumlulardan tahsili hedefleniyor ve geri kazanılan değerlerin bu fan payı sahibine ödenmesi şeklindeki usul ve esasları düzenleyecek ve Yüce Meclis bunu tartışacak ve Yüce Meclis'in tartışmasıyla birlikte bu hedeflere ulaşacak şekilde bu düzenlemenin hayata geçmesi esas olacak.

IRAK'TAKİ TÜRKMENLER

Değerli arkadaşlarım bir diğer konu biliyorsunuz Irak'ın bütünlüğü konusunda Cumhurbaşkanımızın yıllardır verdiği bir mücadele var. Irak'ta çeşitli başbakanlarla çalıştığı başbakanlığı döneminden itibaren Sayın Cumhurbaşkanımız ve orada bütün unsurların Türk-Kürt, Türkmen-Kürt, Arap bütün mezhep unsurlarının bir arada yaşaması, bütünsel bir Irak profilinin ortaya çıkması için Cumhurbaşkanımızın neredeyse çok uzun zamana yayılan bir gayreti, bir çabası, bir emeği var. Buradaki önemli başlıklardan bir tanesi Irak'taki Türkmen kardeşlerimizin kendilerine hak ettikleri yeri bulabilmeleriydi. Tabi Sayın Irak Başbakanı Ali Zeydi bu çerçevede son derece kapsayıcı çalışmalar ortaya koyuyor. Hem terörsüz bölge konusunda Sayın Başbakan'ın çok doğru yaklaşımları olduğunu görüyoruz.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Burada Sayın Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın birlik ve bütünlük içerisinde yürüttüğü bir politika olan bu politikanın başarıya ulaşması için gereken hassasiyetin gösterilmesi konusunda her zaman MYK'mıza ve MKYK'mıza hatırlatmalarda ve uyarlarda bulunuyor. Geldiğimiz noktada da burada etrafımızdaki gelişmelere baktığımızda aslında terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge sürecinin ne kadar kıymetli, zamanlaması ne kadar doğru bir süreç olduğunu hep beraber görüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran'a saldırısından sonra bölgede ortaya çıkan tablo, Gazze'deki soykırım devam ederken İsrail'in Batı şeriayı da gazzeleştirmeye dönük attığı adımlar, Lübnan'a yaptığı saldırılar, Suriye topraklarına yaptığı saldırılar, Yine Suriye içerisinde Süveyda bölgesindeki ayrılıkçı grupların bütün bu faaliyetlerini gördüğümüzde aslında çok daha büyük bir siyasi projenin yürürlüğe koyulmaya çalışıldığını görüyoruz. Dün Netanyahu'nun yayınladığı bir harita vesilesiyle de bir tartışma ortaya çıkmıştı.

İSRAİL'E SERT TEPKİ

Siyonist işgalcilik ve emperyalist bölücülük adeta kol kola girmiş bölgedeki Türkleri, Kürtleri, Arapları birbirlerinden uzaklaştırmak, aralarında fitne çıkarmak için elinden gelen bütün enstrümanları, çabayı devreye sokmuş durumda. Tabi Kuzey Irak yönetiminden Sayın Barzani, Neçirvan Barzani bu adımları sebebiyle Sayın Cumhurbaşkanımızın Nobel Barış Ödülünü hak ettiğini vurgulamıştır.

Bunun karşısında duran, yani terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge sürecini bütün bu berraklığın dışına çıkarmaya çalışan burada flu bir alan oluşturmaya çalışan ve bu süreci baltalamaya çalışan hangi odak olursa olsun Siyonist işgalciliğin ve emperyalist bölücülüğün yanında kendisini konumlandırmış olur. Bu terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge süreci Türk'ün, Kürd'ün Arap'ın, Sünni'nin Alevi'nin, Ezidi'nin Nusayri'nin, Şii'nin herkesin faydasına olan bir süreçtir.

Tabi İsrail'de seçimler vesilesiyle mevzi kaybeden soykırım şebekesi burada hem Gazze'de ikinci aşamaya geçilmesini engellemeye çalışıyor. Hamas kabul ettiği halde Netanyahu hükümeti ikinci aşamaya geçilmesini kabul etmiyor bunu engelliyor.

FİLİSTİN MESELESİ

Filistin toprağını Filistinler'in elinden çalmaya çalışan, orayı gaz eleştirmeye çalışan gelişmeleri karşısında da bütün gücümüzle gereken mücadeleyi vermeye çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımız çok güçlü bir diplomasi trafiği yürütmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanımız hakkında, Türkiye hakkında, partimiz ve Cumhur İttifakımız hakkında yapılan yayınların hepsini yok hükmünde sayıyoruz.

SEL FELAKETİ

Çeşitli illerde de sel felaketleri oldu. İstanbul ve diğer illerdeki bu felaketlerden zarar gören vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah rahmet eylesin. Buradan ailelerine bas sağlığı dileklerimizi arz ediyoruz. Burada AFAD Çevre Şehircilik Bakanlığı Bütün devletin ilgili kurumları çalışmalar yapıyorlar. Buradaki hasar tespitlerle birlikte ilgili kurumların bir takım zararların tazmini konusundaki yaklaşımlarını da somut olarak vatandaşlarımız görecekler.

MEKKE ORTAK SAVUNMA ANLAŞMASI

Değerli arkadaşlarım çok istismar edilen bir konu muhalefet tarafından Mekke Ortak Savunma Anlaşması. Bilindiği gibi meclise sevk edildi. Fakat şimdiye kadar birçok bu konuda maalesef provokasyon yapıldı ve yalan söylendi. Önce bunun NATO'ya alternatif bir anlaşma olup olmadığı sorgulandı. Halbu ki burada net bir şekilde ifade ettik. Bu NATO'ya alternatif olmadığını, tam tersine uluslararası güvenlik mimarisinin tamamlayıcı bir mekanizması olduğunu net bir şekilde ifade ettik. Sayın Cumhurbaşkanımız çok uzun zamandır Doğu Akdeniz'den Kızıldeniz ve Körfeze kadar olan bölgeyi içeren iş birliklerinin ekonomik anlamda olsun, güvenlik anlamında olsun sıkılaştırılması ve güçlendirilmesi gerektiğini ifade etmektedir. Tabi bazı çevreler henüz bilgi sahibi olmadan bunu hemen yine bir eksen kayması ve kontrolsüz ve onaysız asker gönderme mekanizması olarak değerlendirdiler.