AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten sokak köpekleri tepkilerine cevap: Arzumuz sokakların güvenli hale gelmesidir!

23 Temmuz 2024 18:44 - Güncelleme : 23 Temmuz 2024 19:20

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Sözcüsü Ömer Çelik, sokak hayvanları ile ilgili kanun teklifine gelen tepkilere ilişkin, “Arzu ettiğimiz şey bu manzaraları sokaklarımızda görmemektir. Ama bunun böyle bir katliam yasası gibi sunulması büyük bir haksızlıktır” dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında devam ederken basın toplantısı gerçekleştirdi. Çelik, MKYK toplantısında Dış İlişkiler Başkanlığının tüm Avrupa'daki ve İran'daki seçimlerle ilgili kapsamlı bir sunum yaptığını ifade etti.

“MKYK'MIZ KAPSAMLI BİR DEĞERLENDİRME YAPIYOR”

Avrupa özelinde bakıldığında aşırı sağın yükselişte olduğunu ve Avrupa'daki demokrasilerin bir bakıma balansının bozulduğunu belirten Çelik, bu durumu yakından takip ettiklerini söyledi. Avrupa’da giderek merkez sağ ve merkez partilerde bir zayıflama görüldüğünü belirten Çelik, “Bu zayıflamanın neticesi olarak da demokratik reflekslerin ve demokratik kurumların güç kaybettiğini görmekten büyük bir endişe duyuyoruz. Bu çerçevede baktığımızda demokrasinin dünyanın her tarafında güçlü olmasını savunduğumuz gibi Avrupa'da da demokrasinin güçlü olması gerektiğini, aşırı akımlardan korunması gerektiğini ifade ediyoruz. Bu bakımdan da tabii çeşitli partilerle görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Demokratik değerlerin giderek kırılgan bir hale dönmesinde tabii ki bütün Avrupalı siyasetçilerin de kendilerini sorgulamaları gerekir. Pek çok meselede çifte standartlı davranışların aslında kitlelerin, demokrasinin, demokratik değerlerle mesafeli hale gelmesinde çok büyük bir payı vardır. Bunu Türkiye'yle ilgili çifte standartta görüyorsunuz. Gazze meselesinde görüyoruz. Aşırı sağcıların, faşistlerin Müslümanlara yönelik, göçmenlere yönelik tavırları karşısındaki pasifizmle görüyoruz. Ve sonuç olarak merkez sağ, merkez sol partiler erirken maalesef aşırı sağ partilerin yükselmesi gibi bir sonuç çıkıyor. Bugün Fransa'daki, Almanya'daki, Belçika'daki seçimler, Avrupa'nın tamamının genelinde siyasi tablonun nasıl şekillendiğiyle ilgili MKYK'mız kapsamlı bir değerlendirme yapıyor” diye konuştu.

İSRAİL TEPKİSİ

Çelik, MKYK’da Adalet Bakanlığının da sunumu olduğunu ve Meclis çalışmalarının değerlendirildiğini aktardı. Birinci meselelerinin Gazze olduğunu vurgulayan Çelik, “İsrail'in daha önceden Filistinliler için güvenli bölge olarak ifade ettiği yerlere bile saldırısı söz konusu. En son Uluslararası Adalet Divanı işgal altındaki yerleşim yerlerinin gayrimeşru olduğunu ilan etmesine rağmen maalesef aynı vahşeti sürdürmeye devam ediyor. Tabii İsrail'in buradaki resmi söylemi Hamas'a karşı bir eylem gerçekleştirdiği, yapılan saldırılara karşı bir eylem gerçekleştirdiği şeklindeydi. Gelinen noktada herhangi bir şekilde bunun İsrail'in güvenliğini sağlamaya dönük değil, bütün bir bölge güvenliğini tehlikeye atacak şekilde saldırgan, provokatif, soykırımcı bir katliam siyaseti olduğu net bir şekilde ortaya çıkmıştır. Bunun neticesinde de iki devletli çözümün en insaflı, en hakkaniyetli çözüm olduğu noktasında herkes bir mutabakat içerisindedir ve pek çok devlet, İspanya'dan diğer devletlere kadar pek çok Avrupa devleti de Filistin Devleti'ni tanımıştır” dedi.

EKONOMİK PROGRAM AÇIKLAMASI

Ekonomik programın işleyişini siyaset kurumu olarak takip ettiklerini ifade eden Çelik, “Geçtiğimiz günlerde bir kredi derecelendirme kuruluşunun notumuzu iki kademe birden artırması, pozitif olarak koruması, enflasyon ve iç talepte ılımlılaşma başlamasıyla gelecek aylarda ve 2025'te enflasyonist baskıların azalacağına dair tespitler, programın doğru bir şekilde işlediğini göstermektedir. Bizim bu programa olan siyasi desteğimiz en güçlü şekilde devam ederken, şunun da bilinmesini isteriz ki programın hayata geçmesiyle, programın mevzii kazanmasıyla birlikte vatandaşlarımızı enflasyona ezdirmeme, emeklimizin, işçimizin, asgari ücretlimizin yanında daha çok bulunma, daha çok onlarla ilgili olarak değil, daha ileri adımlara imza atma şeklindeki yaklaşımımız Orta Vadeli Program'ın ilerlemesine bağlı olarak muhakkak suretle gündemimizdeki en baş yerini korumaya devam edecektir” ifadelerini kullandı.

"BUNUN KATLİAM YASASI GİBİ SUNULMASI HAKSIZLIK"

Bir gazetecinin "Sahipsiz hayvanlara ilişkin ötanazi ifadesi kaldırıldı. Fakat muhalefetle uzlaşma sağlanamadı. Sizce muhalefet ne istiyor? CHP’de bir il başkanı 'Tarihi bir direnişe hazır olsunlar, iki ağaç kesildi diye sokakları nasıl gümbür gümbür titrettiysek can dostlarımıza dokunurlarsa aynı şekilde mücadelemizi vereceğiz' dedi" sorusu üzerine Çelik, şunları söyledi:

"Ötanazi ifadesinin düzeltilmesi ve veterinerlik yasasına atıf yapılmasına ilişkin düzenleme söz konusu. İnsanımızın canını yakan bir olay var. Sokakta bir durum var. Bunun katliam yasası gibi sunulması haksızlık. Canlılara da saygı göstermemiz gerekiyor. Ortada bir problem yokta biz bununla ilgili yasal düzenleme yapıyor değiliz. İnsanımızın canını yakan bir mesele var. Çocuklar saldırıya uğruyor, yaşlılar saldırıya uğruyor, sokaklarda bir durum var. İnsan bu kainatta tek başına yaşamıyor, doğada bir sürü varlıkla beraber yaşıyor. Bitkilerle beraber yaşıyoruz, hayvanlarla beraber yaşıyoruz. Tabii ki bu dünyayı, kainatı paylaştığımız bütün canlılara da hürmet ve saygı göstermek durumundayız. Buradaki temel amaç bakın tekrar dün de bir görüntü gerçekleşti. Bir hanımefendiye sokak köpeği saldırısı söz konusu oldu. Ondan evvel biliyorsunuz birçok çocukla ilgili bu saldırılar söz konusu oldu. Arzu ettiğimiz şey bu manzaraları sokaklarımızda görmemektir. Ama bunun bir katliam yasası gibi sunulması büyük bir haksızlıktır ve meseleyi çözümsüzlüğe doğru götürmektir. O yasada bir sürü kademelendirme koyulmuş. O kademelendirme çerçevesinde sahiplendirmeden tutun da, barınaklara alınmasına kadar bir sürü mekanizma var.

Büyük bir eylem planı var. En sonunda herhangi bir şekilde hastalık yayma tehlikesi olan ya da salgın, saldırganlaşmış hayvanlarla ilgili olarak bu düzenleme söz konusu. Esasında bu insanımızı, çocuklarımızı, yaşlı insanlarımızı koruma konusunda yüksek bir irade, bir kararlılık olduğu gibi, aynı zamanda da bu hayatı paylaştığımız hayvanları koruma konusunda da bir iradedir. Onu böyle bir ucundan tutup başka yerlere doğru götürmenin bir şeyi yoktur. Net bir tutum takınmalıyız. Sokaklarda çocuklarımızın, yaşlı insanların saldırıya uğramasını hiçbir şekilde kabul edemeyiz. Bizim siyasetimizin temelindeki değerlerin esası bütün var oluşa saygı, bütün varlıklara bir merhametle yaklaşma şeklindedir. Herhangi bir şekilde bu değerlerden vazgeçtiğimizi de kimse iddia etmesin. Sonuçta bahsettiğiniz o kelimenin değiştirilmesi, veteriner kanununa atıf yapılması da gördüğünüz gibi bizim burada ortak akılla bir meseleyi çözmek istediğimizi net bir şekilde gösteriyor. Bir mutabakat oluşturmak istediğimizi net bir şekilde gösteriyor. Burada aslında hem insanımızı koruyan, çocukları, kadınları, yaşlıları koruyan işe imza attığımız gibi, aynı zamanda da bu hayvanları güvensiz ortamlarda koruyan bir düzenlemeye imza atıyoruz. Netice itibarıyla sokaklarımızın güvenli hale gelmesidir arzumuz. Bu yasanın da amacı budur.”

“TÜRKİYE’NİN SOKAKLARI GÜVENLİ HALE GELECEKTİR”

Şiddete başvurmamak koşuluyla vatandaşların demokratik protesto hakkına yüksek bir saygıyla yaklaştıklarını, ilgili herhangi bir eleştirileri olmayacağını belirten Çelik, “Ama sizin de bahsettiğiniz konuyla ilgili haberin tamamına bakarsak Türkiye'nin geçmişte yaşadığı birtakım kötü günlere, birtakım kötü uygulamalara atıf yaparaktan bir hak savunusu içinde olduğunu iddia etmek yanlıştır. Ayrıca şunu da söylemek isterim. Hayvan hakları mücadelesi tarih boyunca hümanizmin genişletilmesiyle, hümanizme eklenen insan sevgisinin daha da büyümesiyle ortaya çıkan bir mücadeledir. Tutup da bunu yakarız, yıkarız, şöyle yaparız gibi bir meseleye sokmak aslında bu mücadeleyi verenlere de, hem insanlara saygısızlık hem de hayvan hakları savunucularına saygısızlıktır. Türkiye’nin sokakları güvenli hale gelecektir” değerlendirmesinde bulundu.

Yaklaşık 3 saat süren MKYK toplantısı sona erdi.

"KATLİAM SİYASETİ"

Çelik, açıklamanın ardından X hesabından yaptığı paylaşımda, "Gelinen noktada, herhangi bir şekilde bunun İsrail'in güvenliğini sağlamaya dönük değil, tam tersine bütün bir bölge güvenliğini tehlikeye atacak şekilde saldırgan, provokatif, soykırımcı bir katliam siyaseti olduğu net bir şekilde ortaya çıkmıştır." ifadelerine yer verdi.