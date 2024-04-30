30 Nisan 2024 15:15 - Güncelleme : 30 Nisan 2024 15:16
AK Parti'de 'değişim' MYK'sı başladı: Yerel seçim sonuçları masaya yatırılıyor
Son dakika haberi.. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığından AK Parti MYK toplantısı başladı. Yerel seçim sonucunun konuşulacağı toplantıda, 'değişim' sürecinin de görüşüleceği düşünülüyor...
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
AK Parti Genel Merkezi'ndeki toplantıda, gündemdeki iç ve dış gelişmeler değerlendirilecek.
Merkez Yürütme Kurulu toplantısının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in, hem gündeme hem de toplantıya ilişkin açıklama yapması bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise MYK toplantısı sonrası saat 19.00'da, 13'üncü "Çalışma Meclisi" toplantısı nedeniyle düzenlenen yemeğe katılacak.
Kaynak: tgrthaber.com