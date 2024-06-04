AK Parti'de 'değişim' startı veriliyor: Yeni yüzler siyasete kazandırılacak

04 Haziran 2024 09:19 - Güncelleme : 04 Haziran 2024 09:20

AK Parti 31'inci İstişare ve Değerlendirme Toplantısını Kızılcahamam'da gerçekleştirdi. 3 gün süren ve yoğun bir gündemde geçen kampta, teşkilatın revize edilmesi ve yeni insan kaynağı için adımlar atılması masaya yatırıldı.

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; partiye katılım yollarının çeşitlendirilmesi için yeni isimler ve yüzler siyasete dahil edileceği öğrenildi. Bu kapsamda AK Parti için yeni bir çalışma ekibi kurulacak.

YENİ NESLE HİTAP EDECEK İSİMLER...

Kurulan ekip yalnızca mevcut çalışanlar üzerinden değil dışarıdan da seçilecek. Bilgisinden, tecrübesinden, bakış açsından faydalanılacak, gelecek vaat eden yeni nesle hitap eden parlak isimler siyasete kazandırılacak.

DEĞİŞİM SÜRECİ BAŞLAYACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kampın kapanış konuşmasında, "Hep beraber yeni şeyler söylememiz, milletimize umut aşılamamız, milletimizin dertlerine derman olacak bir yol haritası koymamız gerekiyor" sözünün doğrultusunda hem söylem hem de kişiler bazında yenilik, değişim ve dönüşüm süreci başlayacak.