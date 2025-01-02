AK Parti'de 'fabrika ayarlarına dönüş' başladı: Cumhurbaşkanı Erdoğan dahil tüm kadrolar 7/24 sahada olacak
AK Parti kadroları, Cumhurbaşkanı Erdoğan dâhil olmak üzere 7/24 sahada olacak. Ev ziyaretleri artırılacak, bakanlar ve milletvekilleri de çalışmalara katılacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son MYK toplantısında, en önemli hedeflerinin partinin oy oranını yeniden yüzde 50’nin üzerine çıkarmak olduğunu belirterek, bu amaç doğrultusunda çalışılması talimatını verdi. Türkiye Gazetesi'nden Emrah Özcan'ın haberine göre, yeni oluşturulan teşkilat yönetimleri iftar ve sahur programlarına katılacak, ev ziyaretleri artırılacak. 7/24 sahada olunacak, bu çalışmalara bakanlar; parti yönetimi ve milletvekilleri de katılacak.
Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 4 Ocak’ta Samsun, 5 Ocak’ta Trabzon, 10 Ocak’ta Aydın ve Denizli, 11 Ocak’ta Diyarbakır, 12 Ocak’ta ise Şanlıurfa’ya giderek il kongrelerine katılması bekleniyor.
AK PARTİ VİTES YÜKSELTİYOR
Yeni dönemdeki kadroların, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da gündeme getirdiği ‘Fabrika ayarlarına dönüş’ çerçevesinde çalışacağı, ‘adalet duygusunun yeniden tesis edilmesi, vatandaşın gönlüne girecek kapıların zorlanması, kırılan kalpleri, küskünlükleri ve kırgınlıkları onarma’ gibi başlıkların ön plana çıkarılacağı belirtiliyor.