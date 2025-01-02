AK Parti'de 'fabrika ayarlarına dönüş' başladı: Cumhurbaşkanı Erdoğan dahil tüm kadrolar 7/24 sahada olacak 

02 Ocak 2025 07:29 - Güncelleme : 02 Ocak 2025 07:39

AK Parti kadroları, Cumhurbaşkanı Erdoğan dâhil olmak üzere 7/24 sahada olacak. Ev ziyaretleri artırılacak, bakanlar ve milletvekilleri de çalışmalara katılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son MYK​ toplantısında, en önemli hedeflerinin partinin oy oranını yeniden yüzde 50’nin üzerine çıkarmak olduğunu belirterek, bu amaç doğrultusunda çalışılması talimatını verdi. Türkiye​ Gazetesi'nden Emrah Özcan'ın haberine göre, yeni oluşturulan teşkilat yönetimleri iftar ve sahur programlarına katılacak, ev ziyaretleri artırılacak. 7/24 sahada olunacak, bu çalışmalara bakanlar; parti yönetimi ve milletvekilleri de katılacak.

Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 4 Ocak’ta Samsun, 5 Ocak’ta Trabzon, 10 Ocak’ta Aydın ve Denizli, 11 Ocak’ta Diyarbakır, 12 Ocak’ta ise Şanlıurfa’ya giderek il kongrelerine katılması bekleniyor.

AK PARTİ​ VİTES YÜKSELTİYOR

Yeni dönemdeki kadroların, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da gündeme getirdiği ‘Fabrika ayarlarına dönüş’ çerçevesinde çalışacağı, ‘adalet duygusunun yeniden tesis edilmesi, vatandaşın gönlüne girecek kapıların zorlanması, kırılan kalpleri, küskünlükleri ve kırgınlıkları onarma’ gibi başlıkların ön plana çıkarılacağı belirtiliyor.