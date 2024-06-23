AK Parti'de görev değişimi: 2'si büyükşehir 5 il başkanı görevden alınacak

23 Haziran 2024 17:37 - Güncelleme : 23 Haziran 2024 17:52

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), yarın Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bir araya gelecek. Kritik toplantıda en az 5 ilin il başkanının değişmesi bekleniyor. Toplantıda ayrıca milyonlarca kişinin merakla beklediği temmuz zammının da masaya yatırılacağı belirtiliyor.

5 İL BAŞKANI DEĞİŞECEK

MYK'da ana gündem 31 Mart yerel seçimleri sonrası ortaya çıkan 'değişim' talebi ve iç muhasebe. 2'si büyükşehir olmak üzere 5 il başkanının değişmesi bekleniyor. İlçe başkanları özelinde de çalışmalar yürütülüyor.

MYK'da yerel seçimler sonrası ortaya çıkan tablo ve teşkilatlardaki son duruma ilişkin de detaylı bir şekilde ele alınacak. Bazı ilçe başkanları üzerinde de çalışma yapılacak ve çalışma tamamlanırsa atamalar gerçekleşecek.

TEMMUZ ZAMMI DA MASADA

Milyonlarca memur ve emekli temmuz ayında yapılacak zammı bekliyor. Temmuz ayı zammı, Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla belli olacak. Tahminlere göre yüzde 25-30 bandında çıkacak. Hükümetten bir adım gelip gelmeyeceği bir kez de MYK'da ele alınacak.

'DEĞİŞİM' MESAJI VERMİŞTİ

Hatırlanacağı üzere Başkan Recep Tayyip Erdoğan, seçim gecesi yaptığı balkon konuşmasında "Milletimizin başta değişim ve yenilenme talebi olmak üzere sandık sonuçlarıyla bize ulaştırdığı beklentinin farkındayız" özeleştirisinde bulunmuştu.

Erdoğan daha sonrasında "Yeri ve zamanı geldiğinde; kırmadan, dökmeden, küstürmeden değişimi yapacağız" mesajını vermişti.