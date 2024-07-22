AK Parti'de gözler 23 Temmuz'a çevrildi: Bazı genel başkan yardımcıları görevden alınabilir

22 Temmuz 2024 09:35 - Güncelleme : 22 Temmuz 2024 09:37

Meral Akşener'den tekzip talebi: Oyunu kime vereceği belli oldu

Meral Akşener'den tekzip talebi: Oyunu kime vereceği belli oldu

AK Parti’deki değişim için tüm gözler 23 Temmuz'da yapılacak MKYK toplantısına çevrilmiş durumda. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart yerel seçimleri sonrası kurmaylarıyla sık sık bir araya gelerek yeni yol haritasını belirliyor.

Kulislerde, MKYK toplantısından sonra bazı genel başkan yardımcılarının görevden alınacağı konuşuluyor.

BAZI GENEL BAŞKAN YARDIMCILARI GÖREVDEN ALINABİLİR

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; AK Parti, eylülde yapılacak olan olağan kongre sürecine kadar sistemli bir hazırlık dönemi yönetiyor. Seçimlerden sonra Batman ve Rize il başkanları ile başlayan değişim süreci il ve ilçe başkanlıkları ile devam etti.

Erdoğan, son MYK toplantısında, "2 bakan ve 7 il başkanı ile değişim sürecine dair başlangıç yaptık. Kimseyi kırmadan, dökmeden gerektiği zaman bayrak değişimi devam edecek. Bayrak değişimine gitmeyi planladığımız iller var" ifadelerini kullanmıştı.

Gözler salı günü toplanacak MKYK toplantısına çevrilirken, parti kulislerinde, 23 Temmuz'da yapılacak MKYK toplantısında, bazı genel başkan yardımcılarının görevden alınacağı belirtiliyor.