AK Parti'de gözler 23 Temmuz'a çevrildi: Bazı genel başkan yardımcıları görevden alınabilir
AK Parti'de gözler salı günü toplanacak MKYK toplantısına çevrildi. Parti kulislerinde, toplantı sonrası bazı genel başkan yardımcılarının görevden alınacağı konuşuluyor.
AK Parti’deki değişim için tüm gözler 23 Temmuz'da yapılacak MKYK toplantısına çevrilmiş durumda. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart yerel seçimleri sonrası kurmaylarıyla sık sık bir araya gelerek yeni yol haritasını belirliyor.
Kulislerde, MKYK toplantısından sonra bazı genel başkan yardımcılarının görevden alınacağı konuşuluyor.
BAZI GENEL BAŞKAN YARDIMCILARI GÖREVDEN ALINABİLİR
Sabah Gazetesi'nin haberine göre; AK Parti, eylülde yapılacak olan olağan kongre sürecine kadar sistemli bir hazırlık dönemi yönetiyor. Seçimlerden sonra Batman ve Rize il başkanları ile başlayan değişim süreci il ve ilçe başkanlıkları ile devam etti.
Erdoğan, son MYK toplantısında, "2 bakan ve 7 il başkanı ile değişim sürecine dair başlangıç yaptık. Kimseyi kırmadan, dökmeden gerektiği zaman bayrak değişimi devam edecek. Bayrak değişimine gitmeyi planladığımız iller var" ifadelerini kullanmıştı.
Gözler salı günü toplanacak MKYK toplantısına çevrilirken, parti kulislerinde, 23 Temmuz'da yapılacak MKYK toplantısında, bazı genel başkan yardımcılarının görevden alınacağı belirtiliyor.