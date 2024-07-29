AK Parti'de istifa! 'Lüzum' dedi, başkanlık görevini bıraktı
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
29 Temmuz 2024 16:51 - Güncelleme : 29 Temmuz 2024 16:52
Balıkesir'de AK Parti Edremit İlçe Başkanı Murat Tuna, istifasını açıkladı. Tuna, gördüğü lüzum üzerine ilçe başkanlığı görevinden istifa ettiğini söyledi.
Balıkesir Edremit'te AK Parti İlçe Başkanı Murat Tuna, düzenlediği basın toplantısı ile ilçe başkanlığı görevinden istifa ettiğini açıkladı.
Edremit AK Parti İlçe Binası'nda basın mensupları ile bir araya gelen Tuna, gördüğü lüzum üzerine ilçe başkanlığı görevinden istifa ettiğini söyledi.
"AK PARTİ İÇİN HER ZAMAN GÖREVE DEVAM EDECEM"
Basın toplantısına basın mensupları büyük ilgi gösterdi. Tuna bundan sonra da AK Parti için her zaman göreve devam edeceğini ifade etti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı