AK Parti'de kongre hazırlığı: Erdoğan değişim sürecini başlatacak

02 Eylül 2024 11:18 - Güncelleme : 02 Eylül 2024 11:37

AK Parti'de kongre kararının çıkacağı Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı, yarın AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yapılacak. AK Parti'nin ikinci parti konumuna düştüğü 31 Mart yerel seçimlerinden sonra başlatılan değişim hazırlıkları kapsamında, bu defa standart kongre sürecinin dışına çıkılacak.

KONGREDE YENİ YÖNTEM

AK Parti'nin olağan kongreleri normalde bir yıl sürerken, bu kongrede daha farklı bir yöntem izlenecek. 2025 yılının ilkbaharı bitmeden kongre takvimi tamamlanmış olacak. Nüfusu 100 binin üzerinde olan il ve ilçelerde kongrelerde daha katılımcı, delegelerin kanaatlerine başvurulduğu, öğleden önce merkez seçimin öğleden sonra ise geniş çaplı istişarelerin yapılacağı bir yol izlenecek.

Ayrıca Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyeleri büyükşehirlerdeki kongrelere katılacak. MKYK'daki değişim inisiyatifini elince bulunduran Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul ve Ankara il kongrelerine katılacak.

HAZIRLIKLAR BAŞLADI

14 Ağustos 201'de kurulduktan 15 ay sonra girdiği ilk seçimde iktidara gelen AK Parti, 22 yıllık iktidarı boyunca Türk siyasetine damga vurdu. Kurulduğu günden bu yana 4'ü olağanüstü, 7'si olağan olmak üzere toplam 11 kongre yapan AK Parti'de 8'inci olağan kongre için hazırlıklar başladı.

AK Parti'nin yarınki MKYK toplantısında kongre kararı alınacak ve kongrede yapılacaklar kararlaştırılacak.

KADROLARDA DEĞİŞİM YOLDA

Son olağan kongresini 24 Mart 2021'de gerçekleştiren AK Parti'de büyük kongrenin il, ilçe ve belgelerde ilkbahara kadar tamamlanmasının ardından Mayıs 2025'te olağan kongreye gidilmesi bekleniyor. Bu kongre, 31 Mart yerel seçimlerinden sonra sinyalleri verilen değişimin de işaret fişeği olacak. Yapılacak kongrelerde AK Parti kadrolarında değişikliğe gidilecek.

Kongre kararı çıkmasından sonra olağan kongre süreci işleyecek. Bu kapsamda belge, ilçe, il ve büyük kongre gerçekleştirilecek. Ramazan Bayramı'na kadar kongrelerin sonlanması, Mayıs 2025'te ise büyük kongreye gidilmesi planlanıyor. 110 üyeden oluşan AK Parti MKYK'daki değişim kararını Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek.

ERDOĞAN SİNYALİ VERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23. kuruluş yıl dönümü töreninde yaptığı konuşmada değişimin sinyallerini, "Başlatacağımız Büyük Kongre sürecimizi sadece bir vitrin yenilenmesi olarak değil, milletimizin bizden beklediği kapsamlı değişimin ana zemini olarak görüyoruz. Kendini yorulmuş hisseden varsa, onlardan kenara çekilip biraz soluklanmalarını istiyoruz" ifadeleriyle vermişti