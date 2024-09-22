AK Parti'de kongre mesaisi: Büyükşehirler sona bırakılacak, Erdoğan'ın A takımı yenilenecek

22 Eylül 2024 14:57 - Güncelleme : 22 Eylül 2024 16:00

AK Parti'de büyük kongre süreci mahalle delege seçimleriyle başlıyor. Mahalle delege seçimleriyle belde ve ilçe kongre delegeleri belirlenecek. Büyükşehir kongreleri ise sona bırakılacak. Erdoğan'ın kongre sürecinde A takımını da yenilemesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanan AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu kongre takvimini belirledi. Belirlenen takvime göre ilk önce belde, sonra ilçe ve il, en son da büyük kongre gerçekleştirilecek.

Kongre maratonunun başlamasıyla ilk olarak mahalle delege seçimlerine geçildi. Mahalle delege seçimleri sonucu belde ve ilçe kongre delegeleri belirlenecek.

ANKARA VE İSTANBUL SONA BIRAKILACAK

Büyük kongre öncesindeki hazırlık süreci 90 gün olarak planlandı. 37 beldede kongre yapacak AK Parti'nin, 12 Ekim’de hem belde kongrelerini hem de ilçe kongrelerini başlatması bekleniyor. 28 Aralık’ta ise il kongrelerinin başlaması hedefleniyor. Kongresi biten ilçe ve il teşkilatları saha çalışmalarına yönlendirilecek. İstanbul ve Ankara başta olmak üzere bazı büyükşehirlerin kongrelerinin ise en son yapılması planlanıyor.

BÜYÜK KONGRE MAYIS AYINDA

Bu takvim çerçevesinde en geç mart ayı sonuna kadar 8. Büyük Olağan Kongre için hazırlık çalışmaları tamamlanmış olacak. Mayıs ayında ise büyük kongreye gidilmesi planlanıyor. Kongre süreci ile birlikte AK Parti'de kadrolar gözden geçirilecek.

ERDOĞAN A TAKIMINI YENİLEYECEK

Partinin yönetim organı olan ve yedeklerle beraber 110 üyeden oluşan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu için inisiyatif Cumhurbaşkanı Erdoğan'da olacak. Erdoğan’ın parti vitrini ve A takımını da yenilemesi bekleniyor. AK Parti kurmayları kongre sürecini, 2028 seçimlerine hazırlık yapacak kadroların belirlenmesi olarak nitelendiriyor.