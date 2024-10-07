AK Parti'de kongre süreci nasıl ilerleyecek? Değişim manifestosundan detaylar

07 Ekim 2024 09:21 - Güncelleme : 07 Ekim 2024 09:55

Yerel seçimin ardından AK Parti'de hem 14-28 Mayıs hem de 31 Mart sonrası kapsamlı bir özeleştiri yapıldı. Özeleştirinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan her konuşmasında değişim mesajları verdi. Değişim sürecinde 41 il ve 547 ilçe başkanlığına yeni atamalar gerçekleştirildi. Peki AK Parti'de değişim süreci nasıl ilerleyecek? İşte detaylar...

AK Partili Erkan Kandemir nisan ayını işaret etti! Değişim için net rakam verdi

AK Partili Erkan Kandemir nisan ayını işaret etti! Değişim için net rakam verdi

AK Parti​'de cumartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla Teşkilat Başkanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Buluşmaları​'nın final etkinliği düzenlendi. AK Parti'de 12 Ekim’de başlayacak kongre​ için hazırlıklar tamamlandı. Büyük kongrenin Nisan 2025’te yapılması planlanıyor. Kongrelerin kardeşlik ruhu içinde gerçekleşeceği, her aşamada vatandaşa danışılacağı ve vatandaşın sürece dahil edileceği vurgulandı. Milletin önerileri değerlendirilecek ve bu süreç halkla birlikte yürütülecek.

"DEĞİŞİKLİKLER KARARLILIKLA HAYATA GEÇİRİLECEK"

AK Parti’deki değişim​ manifestosu ise "Parti, kimseyi kırıp dökmeden, yeni kopuşlara ve kırgınlıklara neden olmadan herkesi kucaklayacak; ancak gerekli değişiklikler kararlılıkla hayata geçirilecek. Parti, kişisel çıkarların değil, partinin devamlılığının ön planda tutulacağı bir anlayışla yönetilecek" ifadeleriyle özetlendi.

PARTİYE GÜÇ KATACAK İSİMLER SEÇİLECEK

Görev değişiminde kişisel hırs ve endişelere yer verilmeyeceği, ilçe başkanlıklarından itibaren partiye güç katacak isimlerin seçileceği belirtildi. Parti, seçimler sonrası milletin mesajını alarak değişim sürecine başladı ve il ile ilçe başkanlıklarında toplam 588 yönetici değiştirildi.

VATANDAŞIN TALEP VE ŞİKAYETLERİ RAPORLANDI

Türkiye Buluşmaları kapsamında; Edirne’den Kars’a, 11 bin bağımsız etkinlik düzenleyen AK Parti, vatandaşların taleplerini ve şikayetlerini raporladı. Bu raporlarda en önemli iki sorunun ekonomi ve adalet olduğu tespit edildi. Vatandaşlar, ekonomideki sıkıntıları dile getirirken, adalet konusunda da endişelerini paylaştı.

ADALET ANLAŞINI GÜÇLENDİRMEYE YÖNELİK REFORMLAR

Toplanan talep ve şikayetler ilgili bakanlıklara iletildi ve bakanlıkların yeni reform çalışmaları başlattığı öğrenildi. Adalet Bakanlığı'nın, toplumun hassasiyetlerine uygun adımlar atarak adalet anlayışını güçlendirmeye yönelik reformlar yapacağı bildirildi.

ÖNCE ERDOĞAN'A SONRA MECLİS'E SUNULACAK

Vatandaşın taleplerine göre şekillenecek yeni yargı reformu önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, ardından Meclis’e sunulacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı da enflasyonu tek haneye düşürmek, vatandaşın alım gücünü artırmak ve gerektiğinde ek adımlar atmak üzere çalışmalara başladı. Türkiye Buluşmaları'nda, vatandaşın yeni ekonomik programa olan güveninin tam olduğu ifade edildi.

Parti kaynakları, ikinci dalga reformların sahadan gelen veriler doğrultusunda, milletin beklentilerine uygun şekilde gerçekleştirileceğini belirtti. Reformların, teknik ve bürokratik yaklaşımlar yerine halkın taleplerine göre dizayn edileceği ve hızlı bir reform süreci yaşanacağına dikkat çekildi.