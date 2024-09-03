AK Parti'de kritik MKYK toplantısı başladı! Erdoğan değişim için 'start' verecek

03 Eylül 2024 14:58 - Güncelleme : 03 Eylül 2024 15:06

YRP lideri Fatih Erbakan, Kasım Gülpınar'ın istifası sonrası konuştu: Millete rağmen iş yaptı

YRP lideri Fatih Erbakan, Kasım Gülpınar'ın istifası sonrası konuştu: Millete rağmen iş yaptı

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, (MKYK) Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında AK Parti Genel Merkezi'nde başladı. AK Parti Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen bu kritik toplantı basına kapalı olarak yapılıyor.

DEĞİŞİM İÇİN START VERİLİYOR

AK Parti'nin 8. büyük olağan kongresiyle ilgili kararın MKYK toplantısında alınması bekleniyor. Kongre kararı 3 Eylül'de alınacak olsa da, AK Parti 31 Mart yerel seçimlerinden sonra değişim sürecine hazırlık çalışmalarına başlamıştı.

Değişim sürecinden kaynaklı olarak parti, standart kongre sürecinden farklı bir yol izleyecek. Normalde 1 yıl süren olağan kongre süreci, bu kez 2025 ilkbaharı bitmeden tamamlanmış olacak.

Özellikle nüfusu 100 binin üzerinde olan il ve ilçelerde, kongrelerde daha katılımcı bir yöntem benimsenerek, delegelerin görüşlerinin alınacağı, sabah merkez seçimlerinin, öğleden sonra ise geniş istişarelerin yapılacağı bir süreç uygulanacak.

MYK üyeleri büyükşehirlerdeki kongrelere katılacak. MKYK'daki değişim yetkisi ise Erdoğan'a ait olacak. Erdoğan, İstanbul ve Ankara il kongrelerine katılım gösterecek.

DEĞİŞİMİN BAŞLANGICI OLACAK...

2025'te yapılacak büyük kongrenin, belde, ilçe ve illerdeki süreçlerinin ilkbahara kadar tamamlanmasının ardından Mayıs 2025'te olağan kongreye gidilmesi planlanıyor. Bu büyük kongrenin, 31 Mart seçimlerinin ardından beklenen değişimin de başlangıcı olması öngörülüyor.

Kongrelerde parti kadrolarında yeniliklerin yapılması bekleniyor. Kongre kararı alındıktan sonra olağan kongre süreci başlatılacak ve belde, ilçe, il ile büyük kongreler gerçekleştirilecek. İl kongrelerinin Ramazan Bayramı'na kadar tamamlanması ve Mayıs 2025'te büyük kongrenin yapılması hedefleniyor.

ERDOĞAN: KAPSAMLI DEĞİŞİMİN ANA ZEMİNİ OLARAK GÖRÜYORUZ

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan 14 Ağustos'ta partisinin kuruluş yıldönümünde yaptığı konuşmada ise değişim konusundan kritik mesajlar vermişti. Erdoğan, "Anlayışla özeleştirimizi samimiyetle yapıyor, nerede eksiğimiz varsa hiçbir komplekse kapılmadan üzerine cesaretle gidiyoruz. Önümüzdeki aylarda başlatacağımız Büyük Kongre sürecimizi sadece bir 'vitrin yenilenmesi' olarak değil, milletimizin bizden beklediği kapsamlı değişimin ana zemini olarak görüyoruz. Kendini yorulmuş hisseden varsa, bitkin hisseden varsa, onlardan kenara çekilip biraz soluklanmalarını istiyoruz. Heyecanını kaybedenler, millete hizmetin önünde engel olmamalıdır" ifadelerini kullanmıştı.