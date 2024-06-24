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AK Parti'de kritik MYK! Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde toplandı

Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: tgrthaber.com
24 Haziran 2024 15:30 - Güncelleme : 24 Haziran 2024 15:57
AK Parti&#039;de kritik MYK! Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde toplandı

Son dakika haberi: AK Parti'de kritik MYK toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde başladı. AK Parti MYK'nın gündemindeki en önemli konu ekonomi olacak. Enflasyondaki düşüş eğilimi ile başlayan yeni dönemin yol haritası görüşülecek.

AK Parti MYK, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bir araya geldi. Başıboş sokak köpeklerine ilişkin düzenleme ve ekonomideki son durum gündemde olacak

ENFLASYONLA MÜCADELE DE MASADA 

AK Parti MYK'nın gündemindeki bir diğer başlık ekonomi olacak. Enflasyondaki düşüş eğilimi ile başlayan yeni dönemin yol haritası görüşülecek. Enflasyonla mücadelede atılacak yeni adımlar değerlendirilecek.

31 Mart Yerel Seçim sonuçları, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısında bir kez daha mercek altına alınacak. Parti teşkilatındaki son durum istişare edilecek. Yaz döneminde sahada yürütülecek çalışmalar görüşülecek.

AK PARTİ 2. KEZ KAMPA GİRİYOR

Toplantıda, AK Parti'nin bu yılki 2'nci kamp programının hazırlıkları da ele alınacak. AK Parti'nin 2'nci istişare ve değerlendirme kampı, 1-2 Temmuz'da Kızılcahamam'da belediye başkanlarıyla yapılacak.

AK Parti'nin ilk kamp programı, 31 Mayıs - 2 Haziran arasında milletvekillerinin katılımıyla yine Kızılcahamam'da yapılmıştı.

Kaynak: tgrthaber.com
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