AK Parti'de MYK toplandı: İşte masadaki konular!

08 Temmuz 2024 15:54 - Güncelleme : 08 Temmuz 2024 17:07

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin genel merkezinde Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına başkanlık ediyor. Kritik toplantı saat 15.50'de başladı. Yaklaşık 1.5 saat süren toplantı sonra erdi.

MYK'da gündem oldukça yoğun olacak. En önemli konulardan birisi parti içindeki değişim çalışmaları masaya yatırıldı. Bu konuda yapılan tüm çalışmalar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu.

FAHİŞ FİYATLARLA MÜCADELE VE KAMUDA TASARRUF

MYK'da fahiş fiyatlarla mücadele de gündeme gelecek ve çözüm önerileri de masaya yatırılarak tartışmaya açıldı.

Diğer yandan son aylarda ülkede gündem olan kamuda tasarruf tedbirleri ve ekonomideki alınacak yeni önlemler de masada oldu. Bu noktada parti içinde görüş alışverişi yapıldı.