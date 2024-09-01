Tgrt Haber
Haberler>Politika>AK Parti'de peş peşe istifalar! Adıyaman'dan sonra Ağrı

AK Parti'de peş peşe istifalar! Adıyaman'dan sonra Ağrı

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
01 Eylül 2024 17:36 - Güncelleme : 01 Eylül 2024 17:39
AK Parti&#039;de peş peşe istifalar! Adıyaman&#039;dan sonra Ağrı

AK Parti'de Adıyaman'dan sonra bir ilden daha istifa haberi geldi. AK Parti Ağrı Merkez İlçe Başkanı Ömer Tahtalı, iş yoğunluğu nedeniyle görevinden istifa ettiğini duyurdu.

CHP'nin AK Parti'den aldığı Adıyaman'da AK Parti Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Ziya Başaran dahil 3 kişi istifa etmişti. Adıyaman'dan sonra bir istifa haberi de Ağrı'dan geldi.

AK Parti'de peş peşe istifalar! Adıyaman sonrası Ağrı'dan da haber geldi - 1. Resim

AK Parti Ağrı Merkez İlçe Başkanı Ömer Tahtalı, iş yoğunluğu nedeniyle görevinden istifa ettiğini kamuoyuyla paylaştı. Tahtalı, istifa açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"AK PARTİMİZE HİZMET ETMEYE DEVAM EDECEĞİM"

"Değerli Ağrı halkı, 21 Mart 2023 tarihinde büyük bir onur ve gururla üstlendiğim AK Parti Ağrı Merkez İlçe Başkanlığı görevimden, iş yoğunluğum sebebiyle istifa ettiğimi bildirmek isterim. Bu süre zarfında sizlere hizmet etme fırsatını şahsıma tevdi eden Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Genel Başkan Yardımcımız Erkan Kandemir'e birlikte çalışma fırsatı bulduğum milletvekillerimize, il başkanlarımıza, şahsım ile birlikte yol yürüyen tüm teşkilat mensuplarımıza ve bizleri mekânlarında misafir eden ve ağırlayan tüm Ağrı halkına gönülden teşekkür ediyorum. Her zaman bu davaya ve AK Partimize hizmet etmeye devam edeceğim. Göstermiş olduğunuz destek ve anlayış için teşekkür ederim"

İlgili Haberler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...