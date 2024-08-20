AK Parti'de seçim için 'erken' mesai: Gurbetçilere kitapçık dağıtıldı

20 Ağustos 2024 13:19 - Güncelleme : 20 Ağustos 2024 13:26

AK Parti'den yeni transfer atağı! Medya, iş dünyası ve akademiden önemli isimler var

AK Parti'den yeni transfer atağı! Medya, iş dünyası ve akademiden önemli isimler var

Ak Parti seçim için erken mesaisine bu kez gurbetçilerle başladı. Dış İlişkiler Başkanlığı sınır kapılarında tatil için Türkiye’ye gelen gurbetçilere 23 yılda yurt dışındaki Türkler için neler yapıldığını anlatan kitapçık dağıttı.

GURBETÇİLERE DAĞITILAN KİTAPÇIĞIN İÇERİĞİ NE?

Kitapçıkta oy kullanma imkanları, e-Devlet ile Türkiye’ye gelmeden yapılabilen işlemler, nüfus ve pasaport işlemleri, dövizle askerlik, sosyal güvenlik, sağlık ve gümrük, trafik, seyahat kolaylıkları anlatıldı.

Kitapçıkta ayrıca 2002 yılında 163 olan dış temsilcilik sayısının 260’a çıkarıldığı, e-Konsolosluk hizmeti, gezici konsolosluk hizmeti, 8 dilde 7/24 hizmet veren konsolosluk çağrı merkezi gibi hizmetlerin hayata geçirildiği, yurt dışında yaşayan vatandaş arasından onları temsilen milletvekilleri seçildiği bilgileri de yer aldı.

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının işlerini kolaylaştırmak ve yardımcı olmayı amaçlayan Yunus Emre Enstitüsü, yurt dışı Türkler ve akraba topluluğu, Türkiye maarif vakfı, meclis yurt dışı Türkler ve akraba toplulukları alt komisyonu gibi kurumların çalışmaları da anlatıldı.

KAPIDA VİZE UYGULAMASI

23 yılda Türk pasaportuyla vizesiz ve kapıda vize ile seyahat edilebilen ülke sayısı 42’den 118’e çıkarıldı. Gurbetçilere dövizle bireysel emeklilik imkanı sunuldu. Borçlanma yoluyla emekli olanlara yarı zamanlı çalışma hakkı tanındı.

Dövizle askerlik imkanı sunulurken, 21 günlük temel eğitim şartı kaldırıldı. Yurt dışından getirilen taşıtların kalma süresi 185 günden dört yıla çıkarıldı. Türk hava yollarının 2002’de 78 olan uçuş noktası 350’ye yükseldi.