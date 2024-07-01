AK Parti'de yerel seçim sonuçları masaya yatırılıyor! Kızılcahamam kampı başladı

01 Temmuz 2024 10:09 - Güncelleme : 01 Temmuz 2024 10:17

AK Parti'de yerel seçim sonrası istişare toplantıları devam ediyor. Milletvekillerinin ardından bu kez belediye başkanları Ankara Kızılcahamam'da kampa katıldı. Kampın ikinci gününde Cumhurbaşkanı Erdoğan, belediye başkanlarıyla bir araya geleceği öğrenildi.

Yerel yönetimler değerlendirme ve istişare kampında, 31 Mart seçim sonuçlarının kapsamlı bir değerlendirmesi yapılacak. Ayrıca, belediyelerin atacağı adımlar ve yerel yönetim stratejisi tartışılacak. Genel Başkan Yardımcıları da bölgelerindeki belediye başkanlarıyla toplantılar gerçekleştirecek. Belediye başkanları, bölgelerindeki durumu ve talepleri dile getirecek.

3 BAKANIN SUNUM YAPMASI BEKLENİYOR

Sunum yapacak bakanlar arasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş bulunuyor.

EKONOMİ VE DIŞ POLİTİKA GİBİ KONULAR DA MASAYA YATIRILACAK

Ekonomi ve dış politika gibi güncel konular hakkında da bilgilendirmeler yapılacak. Hazine ve Maliye, Tarım ve Orman, Ulaştırma ve Altyapı, Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Kültür ve Turizm bakanlarının da konuşmaları olacak. Kamp, 2 Temmuz Salı günü sona erecek.