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AK Parti'de yerel seçim sonuçları masaya yatırılıyor! Kızılcahamam kampı başladı

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
01 Temmuz 2024 10:09 - Güncelleme : 01 Temmuz 2024 10:17
AK Parti&#039;de yerel seçim sonuçları masaya yatırılıyor! Kızılcahamam kampı başladı

AK Parti'de belediye başkanları Ankara Kızılcıhamam'da kampa girdi. Kampın ilk gününde tecrübeler paylaşılırken bugün ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün bazı belediye başkanlarıyla bir araya geleceği öğrenildi. Kampta sadece yerel yönetimler konusu ele alınmayacak. Bazı bakanların sunumları da olacak.

AK Parti'de yerel seçim sonrası istişare toplantıları devam ediyor. Milletvekillerinin ardından bu kez belediye başkanları Ankara Kızılcahamam'da kampa katıldı. Kampın ikinci gününde Cumhurbaşkanı Erdoğan, belediye başkanlarıyla bir araya geleceği öğrenildi.

Yerel yönetimler değerlendirme ve istişare kampında, 31 Mart seçim sonuçlarının kapsamlı bir değerlendirmesi yapılacak. Ayrıca, belediyelerin atacağı adımlar ve yerel yönetim stratejisi tartışılacak. Genel Başkan Yardımcıları da bölgelerindeki belediye başkanlarıyla toplantılar gerçekleştirecek. Belediye başkanları, bölgelerindeki durumu ve talepleri dile getirecek.

AK Parti'de yerel seçim sonuçları masaya yatırılıyor! Kızılcahamam kampı başladı - 1. Resim

3 BAKANIN SUNUM YAPMASI BEKLENİYOR

Sunum yapacak bakanlar arasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş bulunuyor.

AK Parti'de yerel seçim sonuçları masaya yatırılıyor! Kızılcahamam kampı başladı - 2. Resim

EKONOMİ VE DIŞ POLİTİKA GİBİ KONULAR DA MASAYA YATIRILACAK

Ekonomi ve dış politika gibi güncel konular hakkında da bilgilendirmeler yapılacak. Hazine ve Maliye, Tarım ve Orman, Ulaştırma ve Altyapı, Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Kültür ve Turizm bakanlarının da konuşmaları olacak. Kamp, 2 Temmuz Salı günü sona erecek.

Kaynak: tgrthaber.com
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