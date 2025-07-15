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 | Onur Kaya

AK Parti'den 15 Temmuz'a özel video: Zaferin adı Türkiye

Adalet ve Kalkınma Partisi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne özel bir video paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milleti meydanlara davet ettiği sözlerin de yer aldığı videoda 'Zaferin Adı Türkiye' ifadelerine yer verildi.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
15.07.2025
saat ikonu 06:45
|
GÜNCELLEME:
15.07.2025
saat ikonu 06:45

, Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla video hazırladı.

Partinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Tarih, 15 Temmuz gecesini, bir milletin destansı direnişi olarak yazacak. O gece gövdesini siper eden her bir yürek, bu vatanın onurudur. Aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyoruz. Zaferin Adı ." ifadeleri kullanıldı.

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15 Temmuz'un 9. yıl dönümüne özel hazırlanan, "Aziz şehit ve gazilerimizin cesareti, büyük milletimizin mücadelesine hürmetle" ve "Ya Durduramasaydık..." sözleriyle başlayan videoda, yaşanabileceklere ilişkin görüntüler yer aldı.

AK Parti'den 15 Temmuz'a özel video: Zaferin adı Türkiye

"MİLLETİMİZ DESTAN YAZDI"

Cumhurbaşkanı 'ın, milleti illerin meydanlarına davet ettiği sözleri videoda aktarıldı. Ayrıca, Türk bayrağı görüntüsü kullanılarak sala sesleriyle birlikte "Çok şükür milletimiz izin vermedi." ifadesi yer aldı.

Erdoğan'ın, "Milletimiz, 15 Temmuz'da yüreğindeki imandan aldığı güçle böyle bir destan yazmıştır." sözlerine de videoda yer verildi.

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ETİKETLER
#türkiye
#recep tayyip erdoğan
#ak parti
#gaziler
#15 temmuz
#şehitler
#Demokrasi Ve Milli Birlik Günü
#Politika
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