AK Parti'den 23. kuruluş yıl dönümüne özel video

14 Ağustos 2024 09:49 - Güncelleme : 14 Ağustos 2024 09:53

Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde 14 ağustos 2001 yılında kurulan AK Parti 23. yaşını kutluyor. AK Parti Genel Merkezinde ve 81 ilde eş zamanlı kutlama törenleri düzenlenecek.

AK Parti “aydınlığa açık, karanlığa kapalı” sloganıyla yola çıktı. 15 Temmuz hain FETÖ darbe girişimi başta olmak üzere, Cumhurbaşkanlığı seçiminde 367 krizi, 22 Nisan Muhtırası, kapatma davası, 7 Şubat MİT krizi, Gezi Olayları gibi pek çok zorlu süreçten geçti.

Bu yıl düzenlenecek töreni öncekilerden ayıran bir kaç nokta olacak. Hem tasarruf tedbirleri hem de Gazze’deki insanlık dramı nedeniyle şaşaalı bir organizasyon tercih edilmeyecek.

23. KURULUŞ YILINA ÖZEL VİDEO

Kurucular Kurulu üyeleri ise her zamanki gibi Ankara’daki törene davet edildi. Törende AK Parti'nin tarihini anlatan bir film gösterilecek. Ayrıca Çeşitli sahne performansları sergilenecek. Kuruluş yıl dönümü etkinliğinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan da bir konuşma yapacak.

15 BAŞKAN, İKİ VEKİL AK PARTİ SAFLARINA KATILACAK

Son dönemlerin en geniş rozet takma töreninin 23. kuruluş yıl dönümünde gerçekleştirilmesi bekleniyor. 15 Belediye Başkanı ile iki milletvekili AK Parti saflarına katılacak.